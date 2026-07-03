TIMEX GROUP PREBERÁ PLNÉ VLASTNÍCTVO SPOLOČNOSTI DANIEL WELLINGTON
News provided byTimex
Jul 03, 2026, 09:39 ET
Strategický míľnik posilňuje záväzok urýchliť globálny rast značky hodiniek a šperkov
SHELTON, Connecticut, 3. júla 2026 /PRNewswire/ – Skupina Timex Group dnes oznámila zavŕšenie akvizície spoločnosti Daniel Wellington, čím celosvetovo uznávaná značka hodiniek a šperkov plne vstúpila do portfólia Timex Group. Tento míľnik nasleduje po počiatočnej 25-percentnej investícii Timex Group pred tromi rokmi a umožňuje spoločnosti zvýšiť investície do ďalšej fázy rastu značky Daniel Wellington prostredníctvom inovácií produktov, budovania značky a rozšírenia globálnych kapacít.
Timex Group do spoločnosti Daniel Wellington investuje a spolupracuje s ňou už tri roky. Počas tohto obdobia spoločnosti úzko spolupracovali v oblasti vývoja produktov, získavania zdrojov, rozprávania príbehov značky a komerčných aktivít. Na skupinu Timex Group urobil tím Daniel Wellington silný dojem kvalitou produktu, ktorý uviedli na trh, ako aj pokrokom, ktorý dosiahli pri opätovnom raste značky.
Tento pokrok dodal Timex Group dôveru v nadchádzajúce príležitosti. So 100-percentným vlastníctvom zvýši Timex Group svoje investície do spoločnosti Daniel Wellington a poskytne svoje globálne kapacity, prevádzkovú infraštruktúru a odborné znalosti v oblasti budovania značky, aby ďalej urýchlila jej dynamický rast.
„Do značky Daniel Wellington investujeme a spolupracujeme s ňou už tri roky a čím užšie sme s tímom spolupracovali, tým väčšiu dôveru v potenciál značky sme získavali," uviedol Tobias Reiss-Schmidt, prezident a generálny riaditeľ Timex Group. „Urobil na nás silný dojem tím, nádherný produkt, ktorý uviedli na trh, a pokrok, ktorý dosiahli pri opätovnom raste spoločnosti Daniel Wellington. Teraz, keď vlastníme 100 percent značky, zvyšujeme svoje investície a budeme využívať všetky globálne kapacity a infraštruktúru Timex Group, aby sme pomohli ďalej urýchliť tento vzrušujúci príbeh rastu."
Daniel Wellington bude naďalej pôsobiť ako samostatná značka v rámci skupiny Timex Group, pričom si zachová škandinávske minimalistické dizajnové dedičstvo, jedinečný štýl a priamy kontakt so spotrebiteľmi, ktoré zadefinovali jej globálny úspech. Značka sa bude naďalej vyvíjať a zároveň ťažiť z odborných znalostí Timex Group v oblasti dizajnu, vývoja produktov, získavania zdrojov, výroby, distribúcie, digitálneho kontaktu so spotrebiteľmi a budovania značky.
Plné vlastníctvo značky Daniel Wellington ďalej podporuje stratégiu skupiny Timex, ktorá spočíva v budovaní a rozširovaní portfólia výrazných globálnych značiek s trvalou relevantnosťou pre spotrebiteľov a jedinečnými príbehmi. Daniel Wellington upevňuje pozíciu spoločnosti v oblasti dizajnových hodiniek a šperkov a zároveň demonštruje schopnosť skupiny uvoľniť dlhodobý potenciál ikonických značiek prostredníctvom svojej globálnej prevádzkovej platformy.
„Keď som zakladal spoločnosť Daniel Wellington, cieľom bolo vytvoriť značku, ktorá by spájala nadčasový dizajn s osobným, štýlovým a dostupným dojmom," povedal Filip Tysander, zakladateľ Daniel Wellington. „Bolo úžasné sledovať, ako sa z nej stala celosvetovo uznávaná značka. Pre mňa je najdôležitejšie to, aby sa značka neustále vyvíjala bez toho, aby stratila svoj výnimočný charakter. Skupina Timex preukázala k identite značky Daniel Wellington úprimnú úctu a zároveň jej priniesla skúsenosti a rozsah, aby jej pomohla ďalej rásť. Som hrdý na to, čo náš tím vybudoval, ďakujem všetkým, ktorí boli súčasťou tejto cesty, a verím, že značka bude vo svojej ďalšej kapitole prosperovať."
Finančné podmienky transakcie neboli zverejnené.
KONTAKT: [email protected]
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