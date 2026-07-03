SKUPINA TIMEX ZÍSKÁVÁ PLNÉ VLASTNICTVÍ ZNAČKY DANIEL WELLINGTON
News provided byTimex
Jul 03, 2026, 03:34 ET
Tento strategický milník posiluje odhodlání urychlit rozvoj této globální značky hodinek a šperků
SHELTON, Connecticut, 3. července 2026 /PRNewswire/ -- Skupina Timex dnes oznámila, že dokončila akvizici společnosti Daniel Wellington, čímž se tato celosvětově uznávaná značka hodinek a šperků stala plnohodnotnou součástí portfolia skupiny Timex. Tento milník navazuje na počáteční pětadvacetiprocentní investici skupiny Timex Group před třemi lety a umožňuje jí zvýšit investice do další fáze růstu značky Daniel Wellington prostřednictvím inovací produktů, budování značky a rozšíření globálních kapacit.
Skupina Timex Group do společnosti Daniel Wellington investuje a spolupracuje s ní již tři uplynulé roky. Během tohoto období tyto firmy úzce spolupracovaly v oblastech vývoje produktů, nákupu, budování příběhu značky a obchodních operací. Na Timex Group udělal velký dojem tým společnosti Daniel Wellington, kvalita produktů, které uvedla na trh, a pokrok, kterého dosáhla při návratu značky k růstu.
Tento pokrok dodal skupině Timex Group důvěru v budoucí příležitosti. Díky stoprocentnímu vlastnictví bude Timex Group zvyšovat investice do společnosti Daniel Wellington a poskytne jí své globální kapacity, provozní infrastrukturu a odborné znalosti v oblasti budování značky, aby dále urychlila tento vzrušující růst značky.
„Do společnosti Daniel Wellington investujeme a spolupracujeme s ní již tři roky a čím úžeji jsme s tímto týmem spolupracovali, tím větší důvěru jsme získali v potenciál této značky," uvedl Tobias Reiss-Schmidt, prezident a generální ředitel skupiny Timex. „Tým na nás udělal velký dojem, stejně jako krásné výrobky, které uvedl na trh, a pokrok, jakého dosáhl při návratu značky Daniel Wellington k růstu. Nyní, když vlastníme 100 procent značky, zvyšujeme naše investice a využíváme plnou sílu globálních kapacit a infrastruktury skupiny Timex Group, abychom pomohli dále urychlit tento vzrušující příběh růstu."
Daniel Wellington bude i nadále působit jako samostatná značka v rámci skupiny Timex Group a zachová si tak tradici skandinávského minimalistického designu, jedinečný styl a přímé spojení se zákazníky, které jsou základem jejího celosvětového úspěchu. Značka se bude i nadále vyvíjet a zároveň bude těžit z odborných znalostí skupiny Timex Group v oblastech designu, vývoje produktů, nákupu, výroby, distribuce, digitální komunikace se zákazníky a budování značky.
Plné vlastnictví značky Daniel Wellington dále posiluje strategii skupiny Timex Group zaměřenou na budování a rozšiřování portfolia výrazných globálních značek s trvalou relevancí pro spotřebitele a jedinečným příběhem. Daniel Wellington posiluje pozici společnosti v segmentu designových hodinek a šperků a zároveň dokazuje schopnost skupiny uvolnit dlouhodobý potenciál ikonických značek prostřednictvím své globální provozní platformy.
„Když jsem založil firmu Daniel Wellington, mým cílem bylo vytvořit značku, díky níž by nadčasový design působil osobně, stylově a byl dostupný," řekl Filip Tysander, zakladatel značky Daniel Wellington. „Sledovat, jak se z ní stala celosvětově uznávaná značka, byla neuvěřitelná cesta. Nejdůležitější pro mě je, aby se značka nadále vyvíjela, aniž ztratí, co ji od počátku činilo výjimečnou. Timex Group prokázala upřímný respekt k identitě značky Daniel Wellington a zároveň přinesla zkušenosti a rozsah, které jí pomohou v dalším růstu. Jsem hrdý na to, co náš tým vybudoval, vděčný všem, kdo byli součástí této cesty, a přesvědčen, že značka bude i v další kapitole své historie nadále vzkvétat."
Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny.
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