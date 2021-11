Le Groupe Yili tient un sommet sur le leadership en 2021 et annonce une nouvelle vision de la création de valeur

Le Groupe Yili détient la part de marché la plus élevée de l'industrie laitière chinoise et est resté l'une des marques les plus choisies par la Chine pendant six années consécutives, selon le rapport Asia Brand Footprint 2021.

La « valeur pour le consommateur » est la priorité absolue de la Vision. Ce n'est qu'en créant de la valeur pour les consommateurs qu'une entreprise peut avoir un moteur pour alimenter sa croissance continue. « En nous appuyant sur les produits, les services, l'image de marque et d'autres aspects, nous devons continuer à répondre aux besoins diversifiés de tous les groupes de consommateurs », a déclaré Pan Gang. Le Groupe Yili continuera de mettre la qualité au premier plan et de rester déterminé à stimuler l'innovation afin d'habiliter les consommateurs à adopter des modes de vie sains.

Un fort soutien au développement durable

Le Groupe Yili s'engage à assurer le développement durable dans toute la chaîne de valeur. Plus précisément, le Groupe Yili a été le pionnier du développement d'un suivi indépendant de l'empreinte carbone en Chine et a publié ses Directives d'action pour le développement durable. Pan Gang a déclaré que le Groupe, à l'avant-garde du développement durable, prendra les devants pour atteindre la neutralité carbone et une position de leader en matière de notation de la durabilité.

Le Groupe Yili a aidé cinq millions d'agriculteurs à sortir de la pauvreté et a soutenu ses partenaires intermédiaires et en aval afin de favoriser une croissance plus forte. Le Groupe Yili se consacre à la création de résultats mutuellement bénéfiques pour tous ses partenaires tout au long de la chaîne industrielle.

Un fort soutien aux employés

Grâce au programme de soins destiné aux employés du Groupe Yili, également connu sous le nom de Spring Rain Plan, Yili a soutenu le perfectionnement continu des employés en leur offrant des conseils, en proposant des mesures incitatives professionnelles et en les encourageant à adopter des mentalités ouvertes et créatives. Pan Gang a déclaré que le Groupe Yili continuerait de construire un environnement de travail ouvert, créatif et respectueux, à renforcer la cohésion interne avec une culture plus inclusive et à permettre à tous les talents de s'exprimer pleinement.

Pour des opérations robustes et une croissance rapide

Le revenu d'exploitation et le bénéfice net du Groupe Yili ont progressé plus rapidement que prévu au cours des trois premiers trimestres de 2021, avec un revenu d'exploitation sans précédent de 85 milliards de RMB. La qualité des produits est fondamentale pour une entreprise. Le Groupe Yili continuera d'améliorer la compétitivité de ses produits en renforçant sa gestion de la qualité, son innovation et ses opérations numériques. En outre, le Groupe Yili assurera un développement stable et solide en obtenant des performances commerciales exceptionnelles et en veillant à ce que son succès profite également aux actionnaires et aux investisseurs.

La Vision proposée par le Groupe Yili a pour objectif d'aider à tracer une nouvelle voie pour le développement des entreprises sociales dans l'industrie laitière chinoise. Le Groupe Yili se joindra à d'autres partenaires pour partager des aliments et des modes de vie sains avec le monde entier.

