Yili Group realiza Cúpula de Liderança de 2021, anunciando nova visão para criação de valor

A Yili obteve a maior participação de mercado do setor de laticínios da China e permaneceu uma das marcas mais escolhidas da China por seis anos consecutivos, de acordo com o relatório Asia Brand Footprint 2021 .

O "valor do consumidor" tem a principal prioridade na Visão. Somente com a criação de valor para os consumidores uma empresa pode ter um impulsionador para o seu crescimento contínuo. "Desde produtos, serviços, imagem da marca e outros aspectos, devemos continuar a atender às necessidades diversificadas de todos os grupos de consumidores", disse Pan Gang. A Yili continuará a colocar a qualidade em primeiro lugar e a impulsionar a inovação para capacitar os consumidores a ter estilos de vida saudáveis.

Defender o desenvolvimento sustentável

A Yili está empenhada em garantir o desenvolvimento sustentável em toda a cadeia de valor. Especificamente, a Yili foi pioneira no desenvolvimento do rastreamento independente de pegada de carbono na China e publicou suas Diretrizes de ação de desenvolvimento sustentável. Na vanguarda do desenvolvimento sustentável, Pan Gang declarou que a Yili assumirá a liderança na obtenção da neutralidade de carbono e uma posição de liderança em classificações de sustentabilidade.

A Yili ajudou a tirar cinco milhões de agricultores da pobreza e seus parceiros de transporte e distribuição para um crescimento mais consistente. A Yili se dedica a criar resultados mutuamente benéficos para todos os seus parceiros em toda a cadeia industrial.

O ferecer forte apoio aos funcionários

Por meio do programa de atendimento aos funcionários da Yili, também conhecido como Spring Rain Plan, a empresa apoiou o desenvolvimento contínuo dos funcionários, oferecendo orientação e incentivos para a carreira e incentivando-os a ter mentalidades abertas e criativas. Pan Gang declarou que a Yili continuará a construir um ambiente de trabalho aberto, criativo e respeitoso, a construir uma coesão interna mais forte com uma cultura mais inclusiva e a capacitar totalmente todos os talentos.

Impulsionar operações robustas e rápido crescimento

A receita operacional e o lucro líquido da Yili cresceram a uma velocidade mais rápida do que a esperada nos primeiros três trimestres de 2021, com sua receita operacional atingindo o valor sem precedentes de RMB 85 bilhões. A qualidade do produto é fundamental para uma empresa. A Yili continuará a melhorar a competitividade de seus produtos, fortalecendo a sua gestão de qualidade, inovação e operações digitais. Adicionalmente, a Yili garantirá um desenvolvimento constante e sólido, ao alcançar um desempenho excepcional nos negócios e garantir que seu sucesso também beneficie acionistas e investidores.

A Visão proposta pela Yili Group pretende auxiliar na abertura de um novo caminho para o desenvolvimento de empresas sociais no setor de laticínios da China. A Yili fará parceria com outras empresas para compartilhar alimentos saudáveis e estilos de vida com pessoas de todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1697850/Yili_new_vision.jpg

FONTE Yili Group

