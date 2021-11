Le innovazioni di Veeva CRM alimentano il nuovo modello di campo ibrido

Le équipe sul campo acquisiscono un'esperienza multi-dispositivo su misura per gli appuntamenti in presenza e digitali

BARCELLONA, Spagna, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha presentato oggi le ultime migliorie apportate a Veeva CRM in occasione del Veeva Commercial & Medical Summit Connect - Europe. Per soddisfare le dinamiche di accesso e le preferenze dei professionisti del settore sanitario (HCP) in continua evoluzione, Veeva ha sviluppato un'esperienza semplificata per supportare il coinvolgimento nei canali digitali e in presenza. Le équipe sul campo ora acquisiscono un'esperienza su misura su qualsiasi dispositivo scelto al mutare degli ambienti lavorativi.

"Veeva ha svolto un ruolo chiave nel fornirci la possibilità di combinare interazioni fisiche e digitali lungo tutto il percorso del cliente", ha dichiarato Alex Day, Innovation and Business Excellence Director presso AstraZeneca. "Veeva CRM offre importanti approfondimenti che consentono ai nostri team a contatto con il cliente di avere tutto sotto controllo, in modo da poter personalizzare ogni interazione e offrire esperienze preziose e pertinenti".

Flessibilità del dispositivo per le équipe sul campo, ovunque si trovino

Veeva CRM è stato completamente ottimizzato per migliorare la produttività con la giusta esperienza sul dispositivo giusto. Flussi di lavoro più rapidi e intuitivi aiutano i team a intraprendere le azioni necessarie sui browser, su Windows o sull'iPad. Veeva continuerà a fornire ulteriori applicazioni per dispositivi specifici, con macOS in arrivo all'inizio del 2022 e nuove app connesse per iPhone e Android nel corso dell'anno.

Applicazioni basate sui ruoli adatte all'attività delle équipe sul campo

Veeva CRM fornisce una libreria di applicazioni ad hoc per determinati ruoli appositamente realizzata. Ad esempio, le équipe mediche ora possono trovare, assemblare, presentare e condividere i contenuti scientifici con la stessa facilità sia dal proprio studio a casa che sul campo. Altre app Veeva CRM sono disponibili per i key account manager, i coordinatori di eventi, le operazioni di marketing e le vendite in farmacia.

"L'approccio ibrido richiede soluzioni più complete che aumentino l'agilità dato che le équipe sul campo lavorano da remoto e in presenza", ha dichiarato Arno Sosna, General Manager di Veeva CRM. "Lavoriamo a stretto contatto con le aziende del settore Life Sciences offrendo il nostro contributo per la previsione dei cambiamenti nel panorama commerciale e al conseguente adattamento, fornendo importanti innovazioni a supporto del settore".

Veeva CRM è utilizzata da 42 delle 50 principali aziende farmaceutiche, nonché da crescenti innovatori nel campo dell'industria biofarmaceutica, al fine di garantire il massimo coinvolgimento dei clienti. Fornisce il monitoraggio, la visibilità e le informazioni di cui le organizzazioni del settore Life Science hanno bisogno per personalizzare le interazioni a distanza e in presenza con gli HCP su tutti i canali.

Per maggiori informazioni su Veeva CRM, i professionisti del settore Life Sciences possono registrarsi al Veeva Commercial & Medical Summit Connect Europe di oggi alla pagina veeva.com/eu/summit. I leader delle case biofarmaceutiche AstraZeneca, Astellas, Boehringer Ingelheim e LEO Pharma illustreranno come si stanno adeguando ai modelli commerciali in continua evoluzione. Al Summit odierno, Veeva ha anche dato notizia delle nuove funzionalità introdotte in Veeva CRM Engage Connect.

Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni su Veeva CRM, visitare la pagina: veeva.com/eu/CRM

Per interagire con Veeva su LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

Per seguire @veeva_eu su Twitter: twitter.com/veeva_eu

Per mettere un Like a Veeva su Facebook: facebook.com/veevasystems

Informazioni su Veeva Systems

Veeva è leader globale nello sviluppo di soluzioni aziendali in cloud per il settore Life Sciences. Impegnata a favore dell'innovazione, dell'eccellenza dei prodotti e del successo dei clienti, Veeva serve oltre 1.000 clienti, dalle più grandi aziende farmaceutiche del mondo alle aziende biotecnologiche emergenti. In qualità di società di pubblica utilità, Veeva si impegna a bilanciare gli interessi di tutte le parti interessate, compresi clienti, dipendenti, azionisti e i settori in cui opera. Per ulteriori informazioni, visitare veeva.com/eu.

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali, tra cui la domanda e l'accettazione da parte del mercato dei prodotti e dei servizi di Veeva, i risultati dell'uso dei prodotti e dei servizi di Veeva e le condizioni generali dell'attività, in particolare nel settore Life Sciences. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute in questo comunicato stampa si basano sulle prestazioni storiche di Veeva e sui suoi attuali piani, stime e aspettative, e non sono una rappresentazione che tali piani, stime o aspettative saranno realizzati. Tali dichiarazioni previsionali rappresentano le aspettative di Veeva alla data di questo annuncio stampa. Gli eventi successivi possono far cambiare queste aspettative e Veeva declina qualsiasi obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali in futuro. Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi noti e sconosciuti e a incertezze che possono far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente. Ulteriori rischi e incertezze che potrebbero influenzare i risultati finanziari di Veeva sono inclusi nelle didascalie "Fattori di rischio" e "Discussione e analisi della gestione delle condizioni finanziarie e dei risultati delle operazioni", nella presentaizone della società sul modulo 10-Q per il periodo terminato il 31 luglio 2021. Questo è disponibile sul sito web della società veeva.com nella sezione Investitori e sul sito web della SEC all'indirizzo sec.gov. Ulteriori informazioni sui potenziali rischi che potrebbero influenzare i risultati effettivi saranno incluse in altri documenti che Veeva presenta di volta in volta alla SEC.

Contatto:





Deivis Mercado Veeva Systems 925-226-8821 [email protected] Kiran May Veeva Systems +44-796-643-2912 [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

Related Links

http://www.veeva.com

https://www.veeva.com/eu



SOURCE Veeva Systems