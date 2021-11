Veeva CRM Innovations propulse le nouveau modèle de terrain hybride

Les équipes sur le terrain bénéficient d'une expérience personnalisée et multi-appareils pour les engagements en personne et numériques

BARCELONE, Espagne, 19 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a présenté aujourd'hui les dernières améliorations apportées au Veeva CRM lors du sommet européen Veeva Commercial and Medical Summit Connect . Pour répondre à l'évolution des dynamiques d'accès et des préférences des professionnels de santé, Veeva a proposé une expérience simplifiée pour favoriser l'engagement sur les canaux en personne et numériques. Les équipes sur le terrain bénéficient désormais d'une expérience personnalisée sur l'appareil de leur choix, en fonction de l'évolution de leur environnement de travail.

« Veeva a joué un rôle clé en nous fournissant les capacités de combiner les interactions physiques et numériques tout au long du parcours client », a déclaré Alex Day, directeur de l'innovation et de l'excellence commerciale, AstraZeneca. « Veeva CRM fournit des informations cruciales qui placent nos équipes en contact avec les clients sur le siège du conducteur, afin qu'elles puissent adapter chaque interaction et offrir des expériences précieuses et pertinentes. »

Flexibilité du dispositif pour le lieu de travail des équipes sur le terrain

Veeva CRM a été entièrement optimisé pour améliorer la productivité avec la bonne expérience sur le bon appareil. Des flux de travail plus rapides et plus intuitifs aident les équipes à prendre les mesures nécessaires à travers les navigateurs, sur Windows ou sur l'iPad. Veeva continuera à fournir des applications supplémentaires spécifiques aux appareils, avec macOS au début de 2022 et de nouvelles applications iPhone et Android connectées plus tard dans l'année.

Applications basées sur les rôles pour le travail des équipes sur le terrain

Veeva CRM propose une bibliothèque d'applications spécialement conçue pour des rôles spécifiques. Par exemple, les équipes médicales peuvent désormais trouver, assembler, présenter et partager du contenu scientifique aussi facilement depuis leur bureau à domicile que sur le terrain. D'autres applications Veeva CRM sont disponibles pour les gestionnaires de comptes clés, les coordinateurs d'événements, les opérations marketing et les ventes en pharmacie.

« L'approche hybride exige des solutions plus complètes qui augmentent l'agilité que les équipes de terrain travaillent à distance et en personne », a déclaré Arno Sosna, directeur général, Veeva CRM. « Nous travaillons en étroite collaboration avec des entreprises du secteur des sciences de la vie pour les aider à anticiper et à s'adapter aux changements dans le paysage commercial, en offrant des innovations clés qui soutiennent l'industrie. »

Veeva CRM est utilisé par 42 des 50 plus grandes entreprises pharmaceutiques, ainsi que par des innovateurs biopharmaceutiques en pleine croissance, afin d'assurer un engagement client de premier ordre. Il fournit le suivi, la visibilité et les informations dont les organisations des sciences de la vie ont besoin pour personnaliser les interactions à distance et en personne avec les professionnels de la santé sur tous les canaux.

Pour en savoir plus sur Veeva CRM, les professionnels du secteur des sciences de la vie peuvent s'inscrire aujourd'hui au Veeva Commercial and Medical Summit Connect Europe sur veeva.com/eu/summit . Des leaders biopharmaceutiques d'AstraZeneca, Astellas, Boehringer Ingelheim et LEO Pharma discuteront de la manière dont ils s'adaptent à l'évolution des modèles commerciaux. Lors du sommet d'aujourd'hui, Veeva a également communiqué des informations sur les nouvelles fonctionnalités du Veeva CRM Engage Connect .

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur Veeva Vault CRM, consultez le site : veeva.com/eu/CRM

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande du marché et l'acceptation des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva et les conditions commerciales générales, en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une garantie que ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva à la date de cette annonce de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire évoluer ces prévisions, et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles à l'avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire que les résultats réels diffèrent sensiblement. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation », dans le formulaire 10-Q déposé par la société pour la période se terminant le 31 juillet 2021. Ce formulaire est disponible sur le site web de l'entreprise à l'adresse veeva.com , dans la rubrique « Investisseurs », et sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov . De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres dépôts que Veeva effectue périodiquement auprès de la SEC.

