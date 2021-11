Veeva CRM Innovations betreibt das neue Hybridfeld-Modell

Außendienstteams erhalten ein maßgeschneidertes, geräteübergreifendes Erlebnis für persönliche und digitale Interaktionen

BARCELONA, Spanien, 19. Nov. 2021 PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) stellte seine jüngsten Verbesserungen heute Veeva CRM bei der European Veeva Commercial and Medical Summit Connect vor. Um der sich entwickelnden Zugangsdynamik und den Präferenzen der Fachkräfte im Gesundheitswesen (HCPs) gerecht zu werden, hat Veeva ein vereinfachtes Erlebnis geschaffen, das die Einbindung über persönliche und digitale Kanäle unterstützt. Außendienstteams erhalten jetzt, wenn sich ihre Arbeitsumgebung ändert, auf jedem Gerät ihrer Wahl ein maßgeschneidertes Erlebnis.

„Bei der Schaffung der Möglichkeit, während der gesamten Customer Journey physische und digitale Interaktionen mit einander zu verbinden, hat Veeva eine Schlüsselrolle gespielt", sagt Alex Day, Innovation and Business Excellence Director von AstraZeneca. „Veeva CRM liefert wichtige Einblicke, die unsere Kundenteams in die Lage versetzen, jede Interaktion individuell zu gestalten und wertvolle, relevante Erlebnisse zu liefern."

Geräteflexibilität für den Einsatzort von Außendienstteams

Veeva CRM wurde vollständig optimiert, um die Produktivität zu verbessern, und zwar mit dem richtigen Erlebnis auf dem richtigen Gerät. Schnellere, intuitivere Arbeitsabläufe helfen Teams dabei, benötigte Aktionen in verschiedenen Browsern, unter Windows oder auf dem iPad durchzuführen. Veeva wird weiterhin zusätzliche gerätespezifische Anwendungen bereitstellen; macOS wird Anfang 2022 erscheinen, neue vernetzte iPhone- und Android-Anwendungen später im Jahr.

Funktionsspezifische Anwendungen für die Arbeit von Außendienstteams

Veeva CRM bietet eine zweckbestimmte Bibliothek von Anwendungen, die auf bestimmte Funktionen zugeschnitten sind. Beispielsweise können medizinische Teams jetzt wissenschaftliche Inhalte genauso einfach von ihrem Homeoffice aus finden, zusammenstellen, präsentieren und weitergeben wie im Außendienst. Weitere Anwendungen von Veeva CRM stehen für Großkundenbetreuer, Veranstaltungskoordinatoren, Marketingfunktionen und den Apothekenvertrieb zur Verfügung.

„Der hybride Ansatz erfordert umfassendere Lösungen, die die Flexibilität erhöhen, da die Außendienstteams vom Homeoffice aus und im direkten persönlichen Kontakt arbeiten", sagte Arno Sosna, General Manager von Veeva CRM. „Wir arbeiten eng mit Unternehmen der Biowissenschaften zusammen, um geschäftliche Veränderungen antizipieren und uns ihnen anpassen zu können, indem wir der Branche wichtige Innovationen zur Unterstützung liefern."

Veeva CRM wird von 42 der 50 größten pharmazeutischen Unternehmen sowie von aufstrebenden Biopharma-Innovatoren eingesetzt, um eine erstklassige Kundenbindung zu erreichen. Veeva CRM bietet die Nachverfolgung, die Transparenz und die Erkenntnisse, die Unternehmen der Biowissenschaften benötigen, um die Interaktionen mit medizinischen Fachkräften (HCPs) über verschiedene Kanäle hinweg zu personalisieren - sowohl im Fernkontakt als auch persönlich.

Um mehr über Veeva CRM zu erfahren, können sich Fachleute aus der Biowissenschaftsbranche für den heutigen Veeva Commercial & Medical Summit Connect Europe registrieren unter veeva.com/eu/summit . Biopharma-Führungskräfte von AstraZeneca, Astellas, Boehringer Ingelheim und LEO Pharma werden darüber sprechen, wie sie sich an die veränderten Geschäftsmodelle anpassen. Veeva gab auf dem heutigen Gipfel auch Neuigkeiten über neue Veeva CRM Engage Connect Funktionen bekannt.

Über Veeva Systems

Veeva ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die globale Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der von ihr bedienten Branchen, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Marktnachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und deren Akzeptanz, der Ergebnisse aus der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Veeva sowie der allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere in der Life-Compliance-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf der historischen Performance von Veeva sowie auf den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen auch tatsächlich erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar. Spätere Ereignisse können dazu führen, dass sich diese Erwartungen ändern, und Veeva lehnt jede Verpflichtung ab, die zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft zu aktualisieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Weitere Risiken und Unwägbarkeiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften „Disk Faktors" und „Managements Diskussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in dem vom Unternehmen auf Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2021 eingereichten Bericht aufgeführt. Dieser ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich „Investoren" und auf der Website der SEC unter sec.gov zu finden. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Unterlagen enthalten sein, die Veeva von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

