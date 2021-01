Le KD200 Huion remporte trois prix de design internationaux grâce à une combinaison novatrice de clavier et d'écran à stylet

Pour faciliter la tâche aux utilisateurs pendant qu'ils dessinent, le KD200 combine pour la toute première fois l'écran à stylet, le clavier et la commande par bouton. Les 23 touches standard du clavier fonctionnent comme celles de n'importe quel clavier. Elles permettent les entrées continues ainsi que les combinaisons de touches, tandis que la commande par bouton et les 5 touches programmables peuvent être personnalisées et offrir différentes fonctionnalités pour répondre aux besoins de chacun.

Bien conçu et offrant une excellente performance, le KD200 est largement reconnu par les institutions internationales et les concepteurs professionnels. Il a remporté le Golden Pin Design Award, le Good Design Award et le Red Star Design Award.

Bluetooth 5.0 pour une création plus libre

Doté de la technologie avancée Bluetooth 5.0, le KD200 de Huion supporte une plus grande distance de communication et un transfert de signal plus rapide, ce qui permet aux utilisateurs de donner libre cours à leur créativité tant à la maison qu'en déplacement. De plus, avec une autonomie de pile de 18 heures, le KD200 peut sans aucun doute répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs, sans oublier qu'il ne faut que 1,2 heure le recharger.

Le PenTech3.0 et une texture de surface pour une expérience de dessin sur papier

Activé par le PenTech3.0, le stylo numérique PW517 sans pile à noyau magnétique inférieur permet une expérience de dessin plus stable. De plus, avec 8 192 niveaux de sensibilité à la pression et un support d'inclinaison d'environ 60 degrés, il est possible de tracer facilement et naturellement des lignes de largeur et de saturation différentes en ajustant l'angle du stylo et la pression appliquée. Dotée d'une finition qui rappelle la texture du papier, la surface du KD200 résiste aux égratignures et prévient les traces de doigt. Les utilisateurs peuvent sentir la friction du stylo numérique lorsqu'il glisse sur la surface du KD200 et ont ainsi l'impression d'écrire sur du véritable papier.

Le KD200 est le premier produit lancé par Huion en 2021. Il témoigne du succès de Huion et de ses avancées technologiques au cours des dix dernières années. À l'avenir, Huion continuera d'offrir des produits de plus en plus novateurs et pratiques pour soutenir les créations d'artistes numériques partout dans le monde.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet du produit, consultez le site www.huion.com.

