LE LABORATOIRE DR. WISPLINGHOFF ET LABCONNECT ANNONCENT UNE ALLIANCE STRATÉGIQUE POUR ÉLARGIR LES SERVICES DE LABORATOIRE CENTRAL A L'ÉCHELLE MONDIALE AFIN D'ACCÉLÉRER LA MISE AU POINT DE MÉDICAMENTS

JOHNSON CITY, Tennessee et COLOGNE, Allemagne, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le laboratoire Dr. Wisplinghoff et LabConnect ont annoncé aujourd'hui le début de leur alliance stratégique visant à fournir des services de laboratoire central de haute qualité et sur mesure en Europe afin de soutenir les essais cliniques dans le monde entier.

Le laboratoire Dr. Wisplinghoff, situé à Cologne, en Allemagne, est l'un des plus grands laboratoires médicaux privés indépendants d'Europe, établi depuis plus de 45 ans. LabConnect est un partenaire de confiance pour les services de laboratoire central et les solutions de fournisseur de services fonctionnels (FSP). Depuis plus de 20 ans, LabConnect aide ses clients à franchir plus rapidement les étapes des essais cliniques en leur offrant une supervision et un soutien inégalés. En associant les formidables capacités de test des laboratoires Wisplinghoff aux vastes services d'essais cliniques de LabConnect, les clients bénéficieront d'une gamme complète de services pour les essais cliniques en Europe et au-delà.

« Nous sommes très heureux de cette alliance stratégique avec le laboratoire Dr. Wisplinghoff, qui permettra à nos clients d'accéder à un soutien scientifique de la plus haute qualité et à des tests de laboratoire innovants en Europe », a déclaré Marc van Kempen, directeur général de LabConnect pour la région EMOA.

Le professeur Hilmar Wisplinghoff a ajouté : « En réunissant l'un des plus grands laboratoires médicaux d'Europe et l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de laboratoire central, je suis convaincu que nous serons en mesure d'améliorer davantage notre contribution aux soins de santé et, en définitive, aux patients. »

En complément de cette alliance stratégique, LabConnect a annoncé l'ouverture d'une nouvelle installation LabConnect pour la construction de kits cliniques et le stockage de biorepositoires à Swalmen, aux Pays-Bas. « Ces étapes majeures complètent la mise en place de l'infrastructure de LabConnect dans la région EMOA, renforçant ainsi notre offre aux clients avec une gamme complète de services de laboratoire central pour répondre aux besoins uniques des essais cliniques, quelle que soit leur taille ou leur complexité », a commenté Marc van Kempen.

En assurant la production de kits de laboratoire clinique, la logistique et la gestion des échantillons, le stockage dans des biothèques, l'analyse d'échantillons de laboratoire et la gestion intégrée des données, ainsi qu'une expertise scientifique et technique fonctionnelle, LabConnect apporte une expérience de qualité de bout en bout pour permettre aux clients des secteurs pharmaceutique, biotechnologique et des organismes de recherche sous contrat (ORC) d'atteindre plus rapidement leurs objectifs en matière d'essais cliniques.

Jeff Mayhew, cofondateur et directeur du développement de LabConnect, a déclaré : « Nous partageons la même mission de créer des communautés plus saines et d'améliorer la vie des patients, et nous sommes ravis de collaborer avec le laboratoire Dr. Wisplinghoff afin d'accélérer la mise au point de nouveaux médicaments pour les patients du monde entier. »

À PROPOS DE LABCONNECT

LabConnect améliore la vie des patients en s'associant à des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, ainsi qu'à des organismes de recherche sous contrat (ORC), afin d'accélérer la mise au point de nouveaux médicaments dans le monde entier. Il s'agit d'un guichet unique indépendant et mondial qui fournit des services de laboratoire central sur mesure, opportuns et flexibles pour répondre aux exigences en constante évolution des essais cliniques traditionnels ou de plus en plus complexes.

À PROPOS DU LABORATOIRE DR. WISPLINGHOFF

Le laboratoire Dr. Wisplinghoff améliore les soins aux patients en fournissant des diagnostics de laboratoire de la plus haute qualité aux hôpitaux, aux cabinets médicaux, aux universités, aux services de santé et à d'autres entités médicales, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Fondé en 1977 par le Dr Uta Wisplinghoff, il est devenu l'un des plus grands laboratoires cliniques indépendants d'Europe occidentale. Basé à Cologne, en Allemagne, le laboratoire fournit ses capacités d'analyse complètes à des clients nationaux et internationaux, couvrant tous les domaines de la pathologie clinique avec des spécialistes médicaux expérimentés et certifiés.

