Le lancement de ViewTrade en Australie permettra d'améliorer l'accès aux marchés mondiaux et de réaliser des économies de près de 160 millions de dollars.

JERSEY CITY, N.J. et SYDNEY, 2 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Lancement du fournisseur mondial de solutions technologiques d'investissement et de négociation ViewTrade Holding Corporation en Australie, dans le but d'offrir un meilleur accès au marché mondial, de réduire les inefficacités causées par l'infrastructure existante et de créer des possibilités d'investissement pour les 9 billions de dollars d'actifs de pension de retraite qui devraient s'accumuler d'ici 2041.

Carl Brazendale, Chief Operating Officer, Kerri Buggy, Operations Manager, and Nigel Singh, Chief Executive Officer, lead ViewTrade's expansion in the Australian market.

ViewTrade a également calculé que sa technologie et ses solutions opérationnelles, en particulier pour les investissements transfrontaliers, pourraient apporter des gains d'efficacité dont ne dispose pas actuellement le secteur australien de la gestion de patrimoine, ce qui permettrait d'économiser près de 160 millions de dollars par an, compte tenu de l'ampleur du patrimoine géré.

Un accès plus efficace et plus large aux marchés mondiaux permettrait également aux investisseurs australiens de tirer parti de nouvelles possibilités de diversification et de rendement.

ViewTrade espère donc créer une valeur significative pour l'Australie et son écosystème de services financiers, qu'elle considère comme disposant d'un vivier de talents assez exceptionnel en raison de la grande complexité du paysage réglementaire.

Tony Petrilli, PDG de ViewTrade Holding Corporation, déclare : « Le lancement en Australie souligne la volonté de ViewTrade d'aider les institutions financières et les sociétés de gestion de patrimoine du monde entier. Mais il est particulièrement enthousiasmant pour nous de nous lancer sur un marché aussi prometteur que l'Australie, où nous disposons d'une incroyable expertise en matière de gestion de patrimoine et d'un fort potentiel de croissance. Nous sommes impatients de travailler avec des partenaires sur le terrain, compte tenu de la sophistication et du talent du marché local. »

À la fin de l'année 2023, ViewTrade administrait plus de 20 milliards de dollars d'actifs dans le monde. Dans le cadre de transactions transfrontalières, l'entreprise a également négocié 58,2 milliards d'actions, 860,9 milliards de dollars d'ordres sur actions et 16,7 millions de contrats d'option entre 2020 et 2023.

Cela fait de ViewTrade l'un des plus grands fournisseurs de solutions d'investissement transfrontalières exclusivement B2B au niveau mondial.

Son nouveau siège régional basé à Sydney fait de l'Australie le 30e pays où ViewTrade fournit sa suite de solutions, y compris les investissements transfrontaliers et multi-actifs, la conservation et le financement pour les courtiers-négociants, les super fonds, les conseillers en gestion de patrimoine et les fintechs.

La nouvelle entité opère désormais sous le nom de ViewTrade International Australia (VTIA), et servira à étendre une présence déjà importante dans la région APAC, avec des plans pour étendre également sa présence existante au Moyen-Orient.

VTIA est dirigée par le PDG Nigel Singh, qui possède 20 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine, les marchés de capitaux et les technologies d'investissement. Il a notamment mis en place l'activité phare de Morgan Stanley dans le domaine de la gestion de patrimoine privé (PWM) en Australie.

M. Singh est rejoint par le directeur de l'exploitation Carl Brazendale, un vétéran des services financiers doté de 13 ans d'expérience dans la division Pershing de BNY Mellon, et des rôles de direction chez des fournisseurs mondiaux de fintech tels que GBST et Broadridge. Ancien directeur de Morgan Stanley et cadre de FinClear, Kerri Buggy est le chef des opérations de VTIA.

Selon M. Singh, l'immense opportunité réside dans la capacité de l'équipe locale de ViewTrade à travailler en étroite collaboration avec les entreprises australiennes pour créer des efficiences significatives grâce à une technologie de classe mondiale et à un accès mondial inégalé, réduisant de manière significative le temps de création de valeur pour les clients qui cherchent à atteindre leurs objectifs stratégiques et tactiques.

Nigel Singh, PDG de ViewTrade International Australia, ajoute : « Le marché australien est plein de potentiel, avec un secteur des services financiers et du patrimoine énorme, un réservoir de talents exceptionnel et un cadre réglementaire solide mais équilibré.

« Je suis ravi de travailler en étroite collaboration avec les entreprises australiennes pour offrir les mêmes niveaux d'innovation et d'efficacité que ViewTrade sur d'autres marchés dans le monde.

« Notre expertise australienne locale et notre conviction profonde de la valeur et du potentiel du secteur des services financiers australien dans son ensemble nous mettront en position de force pour réussir dès le premier jour. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'élaborer des solutions sur mesure adaptées aux forces et aux besoins de ce marché essentiel, afin de contribuer à la réalisation de son énorme potentiel. »

Pour toute demande d'interview, veuillez contacter Laura : [email protected]

Pour les demandes de renseignements des médias aux États-Unis, veuillez contacter : [email protected]

ViewTrade (www.viewtrade.com) est un leader mondial des solutions d'infrastructure d'investissement et de négociation qui permettent aux entreprises de services financiers du monde entier de réaliser des investissements transfrontaliers. L'entreprise fournit la technologie, le support et les services de courtage dont les innovateurs commerciaux ont besoin pour lancer ou améliorer les expériences d'investissement de détail. Depuis plus de 20 ans, ViewTrade s'est associé à plus de 300 clients - des startups technologiques aux grandes banques, courtiers et conseillers - pour offrir des solutions d'investissement innovantes et un service à la clientèle exceptionnel.

Cette communication ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de titres ni une recommandation d'investissement ou de stratégie d'investissement de la part de ViewTrade International Australia Pty Ltd (ACN 676 490 056). Tout conseil ou information financière fourni est de nature générale et n'est donné qu'à titre d'exemple. Il ne tient pas compte des objectifs personnels, de la situation financière ou des besoins d'une personne. L'investissement comporte des risques et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Nous recommandons à toute personne de demander l'avis d'un conseiller financier agréé et/ou autorisé avant d'agir sur la base des conseils fournis, afin de déterminer si les conseils fournis sont appropriés compte tenu de la situation personnelle de l'individu. ViewTrade International Australia Pty Ltd n'accepte aucune responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu de cette communication.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2452305/Carl_Brazendale_L_Kerry_Buggy_M_Nigel_Singh_R_ViewTrade.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1969091/4792037/VWT001_MasterLogo_2022_06_13_Logomark_Possibilities_Dark_Logo.jpg