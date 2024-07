ViewTrade gaat van start in Australië voor verbeterde wereldwijde markttoegang en bijna USD 160 miljoen aan mogelijke besparingen

JERSEY CITY, N.J. en SYDNEY, 2 juli 2024 /PRNewswire/ -- ViewTrade Holding Corporation, de wereldwijde aanbieder van beleggings- en handelstechnologie is van start gegaan in Australië in een poging om verbeterde wereldwijde markttoegang te bieden, inefficiënties veroorzaakt door verouderde infrastructuur te verminderen en beleggingsmogelijkheden te creëren voor de $ 9 biljoen aan pensioenactiva die naar verwachting tegen 2041 zullen zijn opgebouwd.

Carl Brazendale, Chief Operating Officer, Kerry Buggi, Operations Manager, and Nigel Singh, Chief Executive Officer, lead ViewTrade's expansion in the Australian market.

ViewTrade heeft ook berekend dat zijn technologie en operationele oplossingen, met name voor grensoverschrijdend beleggen, efficiencyverbeteringen kunnen opleveren die momenteel niet beschikbaar zijn voor de Australische vermogenssector. Hiermee kan jaarlijks bijna 160 miljoen dollar worden bespaard, gezien de omvang van het beheerde vermogen.

Een efficiëntere en bredere toegang tot de wereldmarkten zou Australische beleggers ook in staat stellen om te profiteren van nieuwe diversificatie- en rendementopties.

ViewTrade hoopt daarom aanzienlijke waarde te creëren voor Australië en zijn ecosysteem voor financiële dienstverlening. Volgens ViewTrade is hier een uitzonderlijke talentenpool dankzij de aanzienlijke complexiteit van het regelgevingslandschap.

Tony Petrilli, CEO van ViewTrade Holding Corporation, zei: "De lancering in Australië benadrukt ViewTrade's toewijding aan het versterken van financiële instellingen en vermogensbeheerders over de hele wereld. Maar wij vinden het vooral spannend om ons te lanceren in zo'n veelbelovende markt als Australië, waar we ongelooflijke expertise hebben op het gebied van vermogensbeheer en een enorm groeipotentieel. Wij kunnen niet wachten om met partners ter plaatse samen te werken, gezien de verfijning en het talent op de lokale markt."

Eind 2023 had ViewTrade wereldwijd meer dan 20 miljard dollar aan vermogen onder beheer. In grensoverschrijdende transacties bemiddelde het tussen 2020 en 2023 in 58,2 miljard aandelen, 860,9 miljard dollar aan aandelenorders en 16,7 miljoen optiecontracten.

Dit maakt ViewTrade wereldwijd een van de grootste aanbieders van uitsluitend B2B-oplossingen voor grensoverschrijdende beleggingen.

Met het nieuwe regionale hoofdkantoor in Sydney is Australië het 30e land waar ViewTrade zijn oplossingenpakket aanbiedt, waaronder grensoverschrijdende en multi-asset beleggingen, custody en financiering voor broker-dealers, superfondsen, vermogensadviseurs en fintechs.

De nieuwe entiteit opereert nu onder de naam ViewTrade International Australia (VTIA). Vanuit hier kan de nu al vrij grote APAC-aanwezigheid worden uitgebreid. Ook zijn er plannen om de aanwezigheid in het Midden-Oosten uit te breiden.

VTIA wordt geleid door CEO Nigel Singh, die 20 jaar ervaring heeft in vermogensbeheer, kapitaalmarkten en beleggingstechnologie. Het was Nigel die het paradepaardje van Morgan Stanley, Private Wealth Management (PWM) in Australië oprichtte.

Singh wordt vergezeld door Chief Operating Officer Carl Brazendale, een veteraan in de financiële dienstverlening met 13 jaar ervaring bij BNY Mellon's Pershing divisie en leidinggevende functies bij wereldwijde fintech-aanbieders zoals GBST en Broadridge. Kerri Buggy, voormalig Morgan Stanley directeur en FinClear executeur, is Operations Manager van VTIA.

Volgens Singh ligt de enorme kans in het vermogen van ViewTrade's lokale team om nauw samen te werken met Australische bedrijven. Samen kunnen ze aanzienlijke efficiencyverbeteringen invoeren door middel van technologie van wereldklasse en ongeëvenaarde wereldwijde toegang. Dit verkort in belangrijke mate het creëren van Time-to-Value (TTV) voor klanten die hun strategische en tactische doelen willen bereiken.

Nigel Singh, CEO van ViewTrade International Australia, zei: "De Australische markt is er volwassen voor. Het heeft het potentieel, een enorme financiële diensten- en vermogenssector, een uitzonderlijke talentenpool en een sterk maar evenwichtig regelgevend landschap.

"Ik ben heel blij met deze nauwe samenwerking met lokale Australische bedrijven om dezelfde marktleidende niveaus van innovatie en efficiëntie te leveren die ViewTrade op andere wereldwijde markten heeft laten zien.

"Onze lokale Australische expertise en ons sterke geloof in de waarde en het potentieel van de Australische financiële dienstverleningssector als geheel zullen ons sterk positioneren om vanaf de eerste dag succesvol te zijn. We kunnen niet enthousiaster zijn om op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen, toegesneden op de sterke punten en behoeften van deze cruciale markt om het enorme potentieel ervan te helpen realiseren."

