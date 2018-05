Le migliori imprese europee gareggeranno dal vivo nella finale degli European Business Awards, sponsorizzati da RSM

I finalisti delle categorie vittoriose rappresentano il proprio Paese dopo essere stati scelti da giudici indipendenti come "Vincitori nazionali" in un a lista di quasi 3000 imprese pubblicata lo scorso anno. Gli European Business Awards hanno creato la cosiddetta lista "Ones to Watch", ovvero "di punta", dopo aver revisionato oltre 110.000 compagnie europee.

Alla finale in Polonia, per la prima volta negli 11 anni di storia degli Awards, i finalisti, ognuno con uno stand dove dimostrare il proprio notevole successo, verranno giudicati dal vivo e 55 giudici verranno da tutta Europa per decidere i vincitori delle 12 categorie degli Awards.

I vincitori delle categorie, il vincitore scelto dal pubblico e un Lifetime Achievement Award (Premio alla carriera) saranno annunciati alla cerimonia di gala la sera del 23 maggio.

Adrian Tripp, Amministratore delegato degli European Business Awards ha affermato: "La finale degli Awards di quest'anno sarà un'esibizione incredibile del meglio d'Europa. Sarà inoltre un'importante opportunità per le imprese per incontrare colleghi, fare affari e celebrare il fenomenale successo. Auguro ai finalisti buona fortuna."

Jean Stephens, Amministratore delegato di RSM International, la sesta rete più grande a livello mondiale di revisione contabile e consulenza fiscale e principale sponsor degli awards, ha affermato: "Gli European Business Awards sono una vetrina dell'eccellenza del business in tutta Europa e oltre. È evidente che vi sia una comunità imprenditoriale fiorente in Europa bramosa di raggiungere maggiore crescita e successo nonostante i continui tempi di incertezza che si presentano avanti. Gli auguro buona fortuna nella finale."

Oltre al giudizio espresso dal pubblico, l'evento, che durerà due giorni, includerà varie lezioni, seminari e laboratori, presentati e moderati da esperti nel campo. Inoltre, eminenti accademici, politici, ambasciatori ed oltre 500 dirigenti di punta delle organizzazioni più famose d'Europa assisteranno all'evento, molti dei quali sono stati giudici per gli Awards.

Le aziende di RSM offrono servizi di revisione contabile, consulenza fiscale e generale a clienti di tutto il mondo. In Europa, le aziende di RSM hanno esperti in 43 Paesi che lavorano come una squadra consolidata, condividendo competenze, idee e risorse, oltre ad un approccio incentrato sul cliente e basato su una profonda comprensione degli affari del cliente.

Il principale obiettivo degli European Business Awards è sostenere lo sviluppo di una comunità imprenditoriale più forte e più prospera in tutta l'Europa. Gli sponsor e i partner includono: RSM, ELITE, Germany Trade & Invest, PR Newswire, Bureau Van Dijk e SDL Managed Translation.

Per maggiori informazioni sull'evento, visitare http://www.businessawardseurope.com/summit2018 e seguire il nostro account su twitter: @rsmEBA

Le categorie dei premi per il 2017-2018 sono:

RSM Entrepreneur of the Year Award (Premio Imprenditore dell'anno RSM) ELITE Award for Growth Strategy of the Year (Premio ELITE per la migliore strategia di crescita dell'anno) Award for Innovation (Premio per l'innovazione) The Germany Trade & Invest Award for International Expansion (Premio Germany Trade & Invest per l'espansione internazionale) Social Responsibility and Environmental Awareness Award (Premio per la responsabilità sociale e consapevolezza ambientale) New Business of The Year Award (Premio per la migliore nuova azienda dell'anno) Workplace and People Development Award (Premio per lo sviluppo del personale e dell'ambiente di lavoro) Customer and Market Engagement Award (Premio per l'impegno nei confronti dei clienti e del mercato) Digital Technology Award (Premio per la tecnologia digitale) Business of the Year Award with Turnover € 0 - 25M (Premio per la migliore impresa dell'anno con fatturato da 0 a 25 milioni di euro) Business of the Year Award with Turnover € 26 - 150M (Premio per la migliore impresa dell'anno con fatturato da 26 a 150 milioni di euro) Business of the Year Award with Turnover €150M + (Premio miglior impresa dell'anno con fatturato oltre 150 milioni di euro)

Informazioni sugli European Business Awards:

Il principale obiettivo degli European Business Awards è sostenere lo sviluppo di una comunità imprenditoriale più forte e più prospera in tutta l'Europa.

Il programma degli European Business Awards serve la comunità imprenditoriale europea in tre modi:

Celebra e appoggia il successo delle singole persone e delle organizzazioni

Fornisce e promuove esempi di eccellenza a cui la comunità imprenditoriale può aspirare

Si impegna con la comunità imprenditoriale europea per creare un dibattito su questioni chiave

Gli European Business Awards sono al loro 11[o] anno di vita. Quest'anno hanno preso in considerazione oltre 110.000 imprese provenienti da 34 Paesi. Gli sponsor e i partner includono: RSM, ELITE, Germany Trade & Invest, PR Newswire, TRACC e Bureau Van Dijk.

Twitter: @rsmEBA

Facebook: http://www.facebook.com/businessawardseurope

LinkedIn: la pagina della compagnia "The European Business Awards"

Informazioni su RSM:

RSM è la sesta più grande rete di aziende indipendenti di revisione contabile, consulenza fiscale e generale ed opera in oltre 120 paesi, con 800 uffici e un personale internazionale di più di 43.000 persone. Il reddito totale della rete è di 5,1 miliardi di dollari americani.

Siamo una squadra consolidata che condivide competenze, idee e risorse, oltre ad un approccio incentrato sul cliente e basato su una profonda comprensione degli affari del cliente. Così gli diamo la sicurezza necessaria per andare avanti e realizzare tutto il loro potenziale.

RSM è membro del Forum of Firms (il Foro delle imprese), con l'obiettivo comune di promuovere standard coerenti e di alta qualità nelle pratiche finanziarie e di revisione contabile in tutto il mondo.

RSM è il marchio utilizzato da una rete di aziende di contabilità e consulenza indipendenti, ciascuna delle quali lavora in proprio. RSM International Limited non fornisce di per sé alcun servizio contabile o di consulenza. Le società appartenenti alla rete sono spinte dal desiderio comune di fornire servizi professionali di alta qualità, sia nei propri mercati interni sia nel servire le esigenze di servizi professionistici internazionali dei loro clienti. http://www.rsm.global

Informazioni su ELITE:

ELITE è un programma completo di servizi pensato per condividere la migliore prassi e aumentare le opportunità di espansione per le aziende in rapida crescita, con particolare attenzione alla conoscenza dei mercati di capitali. ELITE è un programma innovativo basato su una formazione esclusiva e un modello di tutoraggio, sostenuto dall'accesso alla comunità imprenditoriale e finanziaria. Il suo obiettivo è quello di preparare le aziende per la loro fase successiva di crescita e di investimenti.

Per maggiori informazioni sul programma, sulle aziende e sull'elenco completo dei partner, visitare:

http://www.elite-growth.com

Informazioni su PR Newswire:

PR Newswire è il principale fornitore al mondo di strumenti per le relazioni pubbliche e le comunicazione aziendali che consentono ai clienti di distribuire notizie e contenuti. Distribuiamo i contenuti dei nostri clienti attraverso canali tradizionali, digitali e mediatici in tempo reale, con procedure di reporting e monitoraggio che consentono pieno intervento.

Combinando la più grande rete multicanale di distribuzione e ottimizzazione dei contenuti multiculturali a livello mondiale con strumenti e piattaforme di gestione elettronica dei processi lavorativi completi, PR Newswire consente alle imprese di tutto il mondo di sfruttare opportunità ovunque esistano. PR Newswire serve decine di migliaia di clienti da uffici in Europa, Medio Oriente, Africa, America e nella regione Asia-Pacifico.

Per maggiori informazioni su PR Newswire, visitare http://www.prnewswire.co.uk

Informazioni su Germany Trade & Invest:

Germany Trade & Invest è l'agenzia federale tedesca per lo sviluppo economico. La compagnia aiuta a creare ed assicurare opportunità extra di impiego, rafforzando la Germania come piazza imprenditoriale. Con oltre 50 uffici in Germania e all'estero e una rete di partner nel mondo, Germany Trade & Invest aiuta le compagnie tedesche ad avviarsi nei mercati stranieri, promuove la Germania come piazza imprenditoriale e aiuta le compagnie straniere ad avviarsi in Germania.

Altri partner e sponsor:

Bureau Van Dijk:

Bureau Van Dijk è una compagnia di Moody's Analytics che acquisisce ed elabora informazioni aziendali private per migliorare il processo decisionale e aumentare l'efficienza. Con informazioni su oltre 275 milioni di compagnie in tutti i Paesi del mondo, è la risorsa per i dati aziendali privati. La certezza è un bene molto prezioso nel mondo degli affari e BVD fornisce ai propri clienti i dati disponibili della migliore qualità. Per registrarsi per una prova gratuita, visitare http://www.bvdinfo.com

Patrocinatori fondatori:

I quattro patrocinatori fondatori sono AirX, Megazyme, Alpha Trains Group e Remedica: tutti membri della comunità di European Business Awards. Queste aziende di successo son un fulgido esempio dei valori principali degli Awards: successo, innovazione ed etica. Tramite il patrocinio, aiutano a crescere e sviluppare più compagnie e comunità imprenditoriali di successo in Europa. Per informazioni sui patrocinatori fondatori visitare https://www.businessawardseurope.com/patrons

SOURCE European Business Awards and RSM