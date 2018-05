Les meilleures entreprises d'Europe rivalisent à la Grande Finale des European Business Awards, parrainés par RSM

Les finalistes sélectionnés dans chaque catégorie représentent leur pays après avoir été choisis en tant que « Lauréats nationaux » par des juges indépendants dans une liste de près de 3000 entreprises publiée l'année dernière. Les European Business Awards ont créé la liste des « Entreprises à surveiller » après avoir examiné plus de 110 000 entreprises européennes.

À l'occasion de la finale en Pologne, et pour la première fois dans les 11 ans d'histoire des prix, les finalistes seront jugés en direct car ils auront chacune un stand pour présenter leur succès le plus notable, et 55 juges viendront de toute l'Europe pour sélectionner les lauréats des 12 catégories de prix.

Les lauréats de chaque catégorie, le lauréat du vote public, et un prix d'Excellence pour l'ensemble des réalisations seront alors annoncés dans le cadre d'une cérémonie de gala le soir du 23 mai.

Adrian Tripp, PDG des European Business Awards, a déclaré : « La finale des prix de cette année sera une exposition fantastique de ce qu'il y a de meilleur en Europe. Elle sera également pour les entreprises une occasion puissante de rencontrer leurs pairs, de faire des affaires et de célébrer leur succès phénoménal. Je souhaite beaucoup de chance à tous nos finalistes. »

Jean Stephens, PDG de RSM International, le sixième plus important réseau mondial d'audit, de fiscalité et de consultation et sponsor principal des prix, a déclaré : « Les European Business Awards sont une vitrine de l'excellence commerciale en Europe et au-delà. Il y a de toute évidence en Europe une communauté d'entreprises qui ont soif de croissance et de succès malgré les temps incertains qui continuent de s'annoncer. Je leur souhaite bonne chance dans la finale. »

Outre l'adjudication publique, l'évènement de deux jours proposera une gamme de cliniques, de séminaires et d'ateliers organisés et modérés par des experts en la matière. Par ailleurs, des universitaires, des politiciens et des ambassadeurs et plus de 500 chefs d'entreprise représentant les organisations les plus performantes d'Europe, dont plusieurs sont juges pour les prix, participeront à l'évènement.

Les firmes RSM fournissent des services d'audit, de fiscalité et de consultation à des clients du monde entier. En Europe, les firmes RSM ont des experts qui travaillent en tant qu'équipe intégrée dans 43 pays, partageant leurs compétences, leurs informations et leurs ressources, ainsi qu'une approche orientée client basée sur une compréhension approfondie des entreprises des clients.

L'objectif principal des European Business Awards est de soutenir le développement d'une communauté d'entreprises plus forte et plus performante à travers l'Europe. Les promoteurs et les partenaires sont RSM, ELITE, Germany Trade & Invest, PR Newswire, Bureau Van Dijk et SDL Managed Translation.

Pour en savoir plus sur l'évènement, rendez-vous sur http://www.businessawardseurope.com/summit2018 et suivez-nous sur twitter @rsmEBA

Catégories de prix pour 2017-2018 :

Prix de l'entrepreneur RSM de l'année Prix ELITE pour la stratégie de croissance de l'année Prix de l'innovation Prix Germany Trade & Invest pour l'expansion internationale Prix de responsabilité sociale et de sensibilisation à l'environnement Prix de la nouvelle entreprise de l'année Prix de développement du lieu de travail et des personnes Prix d'engagement de la clientèle et des marchés Prix de la technologie numérique Prix de l'entreprise de l'année - chiffre d'affaires de 0 à 25 millions € Prix de l'entreprise de l'année - chiffre d'affaires de 26 à 150 millions € Prix de l'entreprise de l'année - chiffre d'affaires de plus de 150 millions €

À propos des European Business Awards :

L'objectif principal des European Business Awards est de soutenir le développement d'une communauté d'affaires plus forte et plus prospère à travers l'Europe.

Le programme des European Business Awards soutient la communauté des entreprises européennes de trois façons :

- Il célèbre et appuie la réussite individuelle et celle des organisations

- Il fournit et promeut des exemples d'excellence auxquels la communauté des entreprises peut prétendre

- Il s'engage à ouvrir avec la communauté d'entreprises européennes un débat portant sur des questions majeures

Les European Business Awards en sont maintenant à leur 11ème année. Ils ont considéré cette année plus de 110 000 entreprises de 34 pays. Ses sponsors et ses partenaires sont RSM, ELITE, Germany Trade & Invest, PR Newswire, TRACC et Bureau Van Dijk.

Twitter : @rsmEBA

Facebook : http://www.facebook.com/businessawardseurope

LinkedIn : la page de la société « The European Business Awards »

À propos de RSM :

RSM, sixième plus grand réseau indépendant de firmes d'audit, de fiscalité et de conseil, englobe plus de 120 pays, 800 bureaux et plus de 43 000 personnes à l'international. Les recettes totales des honoraires du réseau s'élèvent à 5,1 milliards USD.

Formant une équipe intégrée, nous partageons nos compétences, nos informations et nos ressources, ainsi qu'une approche axée client qui est basée sur une profonde compréhension des entreprises de notre clients. C'est ainsi que nous les aidons à aller de l'avant avec confiance et à réaliser leur plein potentiel.

RSM est membre du Forum of Firms dont l'objectif commun est de promouvoir des normes cohérentes de haute qualité dans les pratiques de finance et d'audit dans le monde entier.

RSM est la marque utilisée par un réseau de firmes indépendantes de comptabilité et de conseil exerçant chacune pour leur propre compte. RSM International Limited ne fournit pas elle-même des services comptabilité et des conseils. Les firmes membres sont animées par une vision commune qui est de fournir des services professionnels de haute qualité, tant sur leurs marchés intérieurs qu'au niveau international, et de répondre aux exigences de leur clientèle en matière de services d'expertise. http://www.rsm.global

À propos d'ELITE :

ELITE est un programme de services complets conçu pour partager les meilleures pratiques et développer des opportunités de croissance pour les entreprises en expansion rapide, en mettant l'accent sur la compréhension des marchés de capitaux. ELITE est un programme novateur basé sur une formation exclusive et sur un modèle de tutorat et soutenu par un accès à la communauté des affaires et des milieux financiers. Son objectif est de préparer les entreprises pour l'étape suivante de leur croissance et de leurs investissements.

Pour en savoir plus sur le programme, les entreprises et la liste complète des partenaires, veuillez visiter :

http://www.elite-growth.com

À propos de PR Newswire :

PR Newswire est le fournisseur numéro un mondial d'outils de relations publiques et de communication d'entreprise qui permet à sa clientèle de diffuser des actualités et du contenu riche. Nous diffusons les contenus de nos clients à travers des canaux traditionnels, numériques et des médias sociaux en temps réel avec des suivis et rapports entièrement exploitables.

En combinant le plus grand réseau multicanal et multiculturel de distribution et d'optimisation de contenus dans le monde avec une suite complète d'outils et de plates-formes de workflow, PR Newswire permet aux entreprises du monde entier de saisir les opportunités là où elles se présentent. PR Newswire est au service de dizaines de milliers de clients depuis ses bureaux situés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, aux Amériques et dans la région Asie-Pacifique.

Pour en savoir plus sur PR Newswire veuillez visiter http://www.prnewswire.co.uk

À propos de Germany Trade & Invest :

Germany Trade & Invest est l'agence de développement économique de la République fédérale d'Allemagne. La société contribue à créer et à garantir des opportunités d'emploi supplémentaires, renforçant la position de l'Allemagne en tant que centre d'affaires. Avec plus de 50 bureaux en Allemagne et à l'étranger et un réseau de partenaires autour du monde, Germany Trade & Invest aide les sociétés allemandes à s'établir sur les marchés étrangers, promeut l'Allemagne en tant que centre d'affaires et aide les entreprises étrangères à s'installer en Allemagne.

Autres partenaires et sponsors :

Bureau Van Dijk :

Bureau Van Dijk est une société de Moody's Analytics qui capture et traite les informations de sociétés privées pour améliorer la prise de décision et augmenter l'efficacité. Avec des informations sur plus de 275 millions d'entreprises dans tous les pays du monde, c'est la ressource par excellence pour les données de sociétés privées. La certitude est très prisée en affaires, et BVD fournit à ses clients des données d'une qualité optimale. Inscrivez-vous pour un essai gratuit sur http://www.bvdinfo.com

Mécènes fondateurs :

Les quatre mécènes fondateurs sont AirX, Megazyme, Alpha Trains Group et Remedica, tous membres de la communauté des European Business Awards. Ces entreprises prospères sont de brillants exemples des valeurs centrales des Prix : succès, innovation et éthique. Grâce à leur mécénat, elles contribuent à encourager et créer des entreprises et des communautés d'affaires plus prospères en Europe. Pour en savoir plus sur les mécènes fondateurs, veuillez visiter https://www.businessawardseurope.com/patrons

