Le mini PC Mini Air12 Lite de GEEKOM est désormais en vente pour moins de 200 dollars

TAIPEI, 5 novembre 2024 /PRNewswire/ -- GEEKOM, une entreprise technologique taïwanaise également connue comme le leader mondial des mini PC verts, vient de sortir son premier modèle équipé d'un SoC Intel Alder Lake-N series. Le GEEKOM Mini Air12 Lite est un minuscule PC de bureau doté d'un processeur quadricœur Intel N100, d'une mémoire vive DDR4-3200, d'un disque dur PCIe Gen3 et d'une prise en charge de deux écrans. Le mini PC est maintenant disponible sur Amazon et sur le site officiel de GEEKOM.

Le Mini Air12 Lite mesure 135,5*115,5*34,5mm (0,5L) et pèse environ 1 kilo. Il dispose d'un seul emplacement SO-DIMM qui prend en charge jusqu'à 16 Go de mémoire DDR4-3200 MHz, et d'un emplacement M.2 2280 qui peut accueillir un disque SSD PCIe 3.0 ou SATA d'une capacité maximale de 1 To. Le mini PC fonctionne avec une copie sous licence de Windows 11 Pro.

Au cœur du Mini Air12 Lite se trouve le processeur Intel N100, une puce à faible consommation conçue pour fonctionner avec 6 à 15 watts. Il dispose de quatre cœurs de processeur très efficaces pouvant atteindre une fréquence turbo maximale de 3,4 GHz, de 4 threads et de 6 Mo de mémoire cache intelligente d'Intel. La puce intègre également un iGPU Intel UHD Graphics de 750 MHz avec 24 unités d'exécution et la prise en charge de DirectX 12.1, OpenCL 3.0 ainsi que le décodage matériel 8K AV1.

Bien que le Mini Air12 Lite ne soit en aucun cas une machine puissante, il devrait être capable de gérer les tâches informatiques quotidiennes de la plupart des personnes à la maison et au bureau avec facilité. La prise en charge par le processeur Intel N100 d'une large gamme de formats vidéo et audio fait également du Mini Air12 Lite un appareil de streaming parfait. Avec un ventilateur silencieux sous le capot pour dissiper activement la chaleur, le mini PC peut fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 comme serveur domestique sans problème.

Aussi minuscule qu'il soit, le Mini Air12 Lite ne manque pas d'E/S, avec notamment quatre ports USB3.2 Gen2, deux ports USB2.0, un port HDMI 2.0, un port DisplayPort 1.4, un port Gigabit Ethernet, une prise micro 3,5 mm et une prise audio 3,5 mm. Sur le front du sans fil, ce mini PC prend en charge le WiFi 5 bi-bande et le Bluetooth 5.1, mais la carte sans fil peut être mise à niveau si nécessaire.

Le Mini Air12 Lite est disponible surAmazon et sur le site officiel de GEEKOM, à un prix de détail pour une unité avec 8 Go de RAM DDR4 et un SSD de 256 Go inférieur à 200 dollars.

