Le module de cellules à hétérojonction de Jinergy reçoit la certification de TÜV NORD

Jinergy devient le premier fournisseur de modules de cellules à hétérojonction dans les plaquettes de format M6

JINZHONG, Chine, 17 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Jinneng Clean Energy Technology Ltd (« Jinergy ») a annoncé officiellement que son module de cellules à hétérojonction a reçu la certification de TÜV NORD. Jinergy devient donc le premier fabricant de solutions photovoltaïques à commercialiser des produits utilisant la technologie de l'hétérojonction dans les plaquettes de format M6 (166 mm).

Selon un récent rapport de recherche sur la technologie de l'hétérojonction intitulé « Heterojunction Solar Technology 2020 », présenté par Taiyang News, Jinergy offre le module présentant la puissance la plus élevée parmi les principaux fabricants de modules faisant appel à la technologie de l'hétérojonction.

L'exploitation de la chaîne de production de modules de cellules à hétérojonction de Jinergy a commencé en 2017, et Jinergy est Jinergy est l'un des premiers fabricants de produits photovoltaïques à commercialiser des modules de cellules à hétérojonction en Chine. Le module de cellules à hétérojonction de Jinergy est le premier produit au monde à recevoir le nouveau certificat de la Commission électrotechnique internationale, et il figure également aux répertoires de la Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) et de l'organisme japonais JPAC.

De plus, la deuxième phase de la chaîne de production de modules de 100 MW de Jinergy a démarré à la fin de juin cette année. Utilisant une plaquette M6, des barres omnibus multiples ainsi que la technologie de demi-cellules, la puissance de sortie biface du module de cellules à hétérojonction de nouvelle génération peut atteindre 570 W. Les premiers modules de cellules à hétérojonction dans les plaquettes de format M6 ont été expédiés sur le site d'un projet d'énergie solaire faisant l'objet d'un appel d'offres dans la province du Qinghai, au nord-ouest de la Chine. Selon les nouvelles données de Jinergy, l'efficacité moyenne des cellules à hétérojonction de ses modules atteint 24 %.

« Nous sommes honorés que nos produits utilisant la technologie de l'hétérojonction soient reconnus par une autorité de certification tierce. Comme nous sommes confrontés à une restructuration de l'énergie et à une réduction du tarif de rachat garanti, une plus grande efficacité, une réduction du placement initial et une plus grande fiabilité constitueront les facteurs clés pour réduire le coût actualisé de l'énergie (LCOE), la norme couramment utilisée pour évaluer les investissements dans les centrales électriques photovoltaïques. Grâce à un excellent rendement lorsque la luminosité est faible, à une production d'énergie biface et à une dégradation extrêmement faible, la technologie de l'hétérojonction à haute efficience jouera un rôle déterminant pour atteindre la parité du réseau, a déclaré Liyou Yang, directeur général de Jinergy. Nous étudions également la possibilité de combiner la technologie d'hétérojonction avec la pérovskite et les cellules à contact arrière interdigité et continuerons d'investir dans la recherche et le développement de technologies de pointe et de contribuer au marché de l'énergie renouvelable mondial en proposant les produits les plus perfectionnés et les plus fiables sur le marché. »

À propos de Jinergy

Jinergy, un important fabricant de produits photovoltaïques appartenant à l'État et un fournisseur d'énergie propre basé en Chine, suit la stratégie d'itération de la technologie et a déployé trois générations de technologie de pointe, c.-à-d. les modules polycristallins, à technologie PERC monocristalline et hétérojonctions.

Jinergy a une capacité de production de 2 GW au total pour les modules polycristallins, à technologie PERC monocristalline et HJT. En 2017, Jinergy a commercialisé des produits faisant appel à la technologie de l'hétérojonction.

