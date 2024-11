Le monde des affaires et de la finance demande au gouvernement de débloquer la demande de produits à faible teneur en carbone et d'accélérer les projets industriels d'une valeur de 1 000 000 000 USD

Soutenu par plus de 40 chefs d'entreprise mondiaux et plus de 700 institutions financières, l'Industrial Transition Accelerator (ITA) a publié une lettre ouverte exhortant les gouvernements à utiliser la politique pour stimuler la demande de produits verts.

L'incertitude de la demande et le manque d'incitations freinent la décarbonisation de l'industrie , les producteurs et les clients se trouvant dans une impasse en raison de la baisse des prix des produits à forte teneur en carbone.

en carbone. De nouvelles données montrent une augmentation du nombre total d'installations industrielles vertes à grande échelle prévues en 2024, mais seulement huit projets ont obtenu un financement depuis avril.

BAKU, Azerbaïdjan, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Les gouvernements doivent agir de toute urgence pour stimuler la demande de matériaux, de produits chimiques et de carburants verts afin d'accélérer la décarbonisation des industries les plus émettrices au monde[1], selon plus de 40 leaders et coalitions du monde des affaires et de la finance, représentant plus de 1 000 entreprises et institutions financières, dans une nouvelle lettre ouverte. Cela permettrait de débloquer jusqu'à 1 milliard de dollars[2] d'investissements et de mettre en chantier plus de 500 installations industrielles vertes d'ici à 2030. Cela permettrait de réduire les émissions de l'aluminium, du ciment, des produits chimiques, de l'acier, de l'aviation et du transport maritime afin de s'aligner sur une trajectoire de 1,5°C au cours de la prochaine décennie.

New MPP Global Projects Tracker data shows the green industrial pipeline is growing and planned projects represent an investment opportunity of $1 trillion

De nouvelles données de l'ITA et du Partenariat Mission Possible (PPM) révèlent une réserve croissante de projets industriels. Cependant, < 20 % sont opérationnels ou disposent du financement et des autorisations nécessaires pour commencer la construction. Depuis avril 2024, seules huit installations dans le monde ont atteint la décision finale d'investissement (DFI), ce qui laisse 561 installations annoncées mais pas encore définitivement confirmées. 300 d'entre elles attendent une décision d'investissement depuis au moins deux ans. Si ce rythme se poursuit de manière linéaire, il faudra environ 35 ans pour qu'un nombre suffisant d'installations commencent à être construites[3].

Pour que le site s'aligne sur une trajectoire de 1,5°C, l'ensemble des projets doit être financé et sa construction doit commencer dans les deux prochaines années[4].

L'absence de politiques a conduit à une demande insuffisante de produits verts, laissant les entreprises et les financiers sans la certitude nécessaire pour des investissements à long terme. Par conséquent, les projets sont au point mort. Les acheteurs ne sont pas en mesure de s'engager dans des accords d'achat à long terme sur le site en raison de la disponibilité continue d'équivalents moins chers et à plus forte teneur en carbone et du manque d'incitations à opter pour l'option la plus propre.

Dirigée par l'ITA et soutenue par la Glasgow Finance Alliance for Net Zero (GFANZ), la coalition de plus de 50 pays appelle les gouvernements à déployer des mesures politiques dans la lettre ouverte :

Soutenir la tarification mondiale du carbone et les mesures de normalisation des carburants

Fixation et application de quotas obligatoires pour les carburants et produits à faible teneur en carbone ou à teneur en carbone proche de zéro

pour les carburants et produits à faible en carbone ou à en carbone proche de zéro Fixer des objectifs obligatoires pour les matériaux à faible teneur en carbone ou à teneur en carbone proche de zéro dans les marchés publics

pour les matériaux à faible en carbone ou à en carbone proche de zéro dans les marchés publics Fixer des limites strictes et progressivement plus strictes pour le carbone sur l'ensemble du cycle de vie

Mettre en œuvre des mécanismes qui aident à combler l'écart de prix entre les produits de base verts et les acheteurs potentiels.

Parallèlement à cette lettre, l'ITA a publié un document intitulé Green Demand Policy Playbook , qui présente les mesures politiques fondées sur des données probantes dont disposent les gouvernements pour accroître la demande de matériaux, de produits chimiques et de combustibles à faible teneur en carbone ou à teneur en carbone proche de zéro, de manière à débloquer l'offre.

[1] Aluminium, ciment, produits chimiques, acier, aviation et transport maritime

[2] Le total des investissements en USD (mondiaux et régionaux) a été calculé en utilisant le nombre de projets identifiés dans le MPP's Global Project Tracker - qui utilise des données agrégées pour suivre l'évolution des investissements dans les projets alignés sur le marché net - ainsi que des données d'investissement accessibles au public et des informations sur le montant de l'investissement nécessaire pour qu'une usine industrielle verte atteigne le FID. Les sources sont les suivantes MPP, RMI, Systemiq et BNEF.

[3] 40 ans pour 552 projets au rythme de 7 projets en 6 mois (552/7)/2

[4] Le système de suivi compare les progrès réels en matière d'investissement aux objectifs du PPM pour 2030, qui représentent environ 70 % des réductions d'émissions nécessaires pour que les secteurs respectent leurs budgets sectoriels en matière de carbone pour 2030 et soient sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de zéro émission nette en 2050. Les 30 % restants peuvent être obtenus grâce à l'efficacité énergétique et à l'efficacité des matériaux.

