Le Mondial de l'automobile 2024 se termine en beauté : HONGQI offre un choix supérieur aux consommateurs européens

CHANGCHUN, Chine, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Mondial de l'automobile de Paris 2024 s'est achevé de manière spectaculaire, marquant une étape importante pour la célèbre marque automobile de luxe chinoise, HONGQI. Pour sa première participation à ce prestigieux événement, HONGQI a présenté plusieurs produits phares, notamment la berline de luxe HONGQI GUOYA, le SUV électrique phare E-HS9 et les véhicules à énergie nouvelle EH7 et EHS7, qui ont été officiellement lancés lors du Mondial de l'automobile de Paris 2024.

Le stand d'exposition de HONGQI au Mondial de l'automobile de Paris 2024 respirait l'élégance et une ambiance futuriste, chaque modèle soulignant la combinaison parfaite du luxe et de la performance. Le lancement de l'EH7 et de l'EHS7 a été l'un des moments forts de l'événement. L'EH7 est une berline tout électrique haut de gamme, tandis que l'EHS7 est un puissant SUV électrique, qui ont tous deux attiré l'attention des visiteurs et des médias internationaux. HONGQI a notamment présenté sa collaboration spéciale avec SCABAL, un fabricant de tissus européen de renommée mondiale. La collaboration a été motivée par leur dévouement commun à l'excellence technique et à l'esthétique de luxe, ce qui a donné lieu à des articles uniques co-marqués fabriqués à partir des tissus de qualité supérieure de SCABAL, offrant aux visiteurs une expérience exceptionnelle.

Les essais de conduite proposés lors de l'événement ont suscité des réactions enthousiastes. Les modèles EH7 et EHS7, construits sur la dernière plateforme de véhicules électriques de HONGQI, ont été particulièrement appréciés pour leur direction réactive, leur accélération en douceur et leur confort de conduite raffiné. Les capacités de conduite dynamique de ces modèles ont encore été améliorées par leurs intérieurs technologiquement avancés. Les modèles EH7 et EHS7 sont tous deux équipés de systèmes d'aide à la conduite et de fonctions d'infodivertissement de pointe, combinés à des matériaux intérieurs de qualité supérieure pour créer un environnement haut de gamme et confortable tout en offrant une expérience de conduite exceptionnelle.

Au cours du Mondial de l'automobile de Paris 2024, HONGQI s'est vu décerner le certificat Whole Vehicle Type Approval (WVTA) par le TÜV Rheinland, confirmant officiellement que le HONGQI EH7 répond aux normes strictes de sécurité et de réglementation requises pour le marché de l'Union européenne. Cette certification marque une étape importante, soulignant l'engagement de HONGQI en faveur de normes de sécurité élevées et de technologies automobiles innovantes.

HONGQI prévoit d'introduire 10 nouveaux modèles en Europe au cours des cinq prochaines années, afin de répondre aux besoins des consommateurs européens et mondiaux à la recherche de véhicules de qualité supérieure, intelligents et respectueux de l'environnement. Avec ses débuts réussis au Mondial de l'automobile de Paris 2024, HONGQI est bien placé pour renforcer son influence sur le marché européen, reflétant son engagement à long terme à fournir des solutions de luxe, d'innovation et de mobilité durable.

