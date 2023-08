LE MUSEUM OF BROADWAY OUVRE UNE NOUVELLE EXPOSITION SPÉCIALE CÉLÉBRANT CHICAGO

Figurant sur la Hot List 2023 du Condé Nast Traveler comme l'un des

« meilleurs nouveaux musées du monde »

NEW YORK, 3 août 2023 /PRNewswire/ -- Le Museum of Broadway a récemment ouvert une nouvelle exposition spéciale consacrée à CHICAGO, la comédie musicale américaine la plus longuement diffusée à Broadway. ALL THAT JAZZ: The Legacy of CHICAGO the Musical, est une exposition créée exclusivement pour le Museum of Broadway. C'est une rétrospective des 26 années de CHICAGO à Broadway, avec un accent particulier sur les photographies de production et les campagnes publicitaires emblématiques au fil des ans. Les visiteurs peuvent voir de plus près des objets, de superbes costumes portés par certains des acteurs vedettes de CHICAGO, et même avoir l'impression de faire partie du spectacle lors d'une séance photo exclusive. ALL THAT JAZZ: The Legacy of CHICAGO the Musical sera ouverte jusqu'au 10 septembre 2023

L'accès à cette toute nouvelle exposition spéciale est inclus dans tout billet d'entrée du Museum of Broadway, qui peut être acheté à l'adresse https://www.themuseumofbroadway.com/tickets .

Le Museum of Broadway, qui a ouvert ses portes au public en novembre dernier, est situé au cœur de Times Square, à New York, au 145 W. 45th St. Il s'agit du tout premier musée permanent consacré à l'histoire et à l'art légendaire des comédies musicales et des pièces de théâtre de Broadway, ainsi qu'aux personnes qui les créent.

Dans le cadre de cette expérience théâtrale immersive et interactive, les visiteurs voyagent à travers l'histoire de Broadway, mettant en lumière des moments révolutionnaires dans une série d'expositions qui présentent des costumes éblouissants, des accessoires, des représentations, des photos rares, des vidéos, et bien plus encore. Sur le chemin, les visiteurs en apprennent davantage sur les spectacles qui ont transformé le paysage de Broadway et sur les moments qui ont repoussé les limites de la créativité, remis en question les normes sociales et ouvert la voie à ceux qui allaient suivre. Dans l'ensemble, le musée présente plus de 500 productions des années 1 700 à nos jours. Certaines des pièces exposées tout au long de la chronologie présentent des accessoires et des objets provenant des productions de Broadway The Phantom of the Opera, West Side Story, Rent, Company, Cabaret, et de bien d'autres encore.

Le musée présente également l'exposition « The Making of a Broadway Show », conçue par David Rockwell. Elle rend hommage à la communauté de professionnels talentueux - sur scène et en dehors - qui donnent vie chaque soir aux pièces de théâtre et aux comédies musicales de Broadway.

CHICAGO est le spectacle qui se joue depuis le plus longtemps à Broadway, avec plus de 10 000 représentations depuis son ouverture en 1996. CHICAGO a été joué dans 38 pays, dans plus de 525 villes et dans treize langues différentes.

Les billets peuvent être achetés sur le site https://www.themuseumofbroadway.com/tickets . Les billets sont vendus à partir de 34 dollars, et une partie des fonds récoltés par chaque billet vendu est reversée à l'association Broadway Cares/Equity Fights AIDS. Des tarifs étudiants et seniors sont disponibles, ainsi que des billets avec horaire à 25 dollars le premier mardi de chaque mois. Des tarifs pour les groupes et les événements spéciaux sont disponibles sur demande.

Le musée est une expérience autonome avec des guides de visite virtuels disponibles via l'application du Museum of Broadway en anglais, espagnol, chinois (simplifié), allemand, français, japonais, coréen et portugais.

Consultez https://www.themuseumofbroadway.com et suivez @museumofbroadway sur les réseaux sociaux pour en savoir plus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2167235/The_Museum_of_Broadway_Exhibits.jpg

SOURCE The Museum of Broadway