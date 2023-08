MUSEUM OF BROADWAY ERÖFFNET NEUE SONDERAUSSTELLUNG ZU EHREN CHICAGOS

Auf der Condé Nast Traveler's 2023 Hot List aufgeführt als eines der

„besten neuen Museen der Welt!"

NEW YORK, 2. August 2023 /PRNewswire/ -- Das Museum of Broadway hat kürzlich eine neue Sonderausstellung eröffnet, die dem am längsten laufenden amerikanischen Musical am Broadway, CHICAGO, gewidmet ist. ALL THAT JAZZ: The Legacy of CHICAGO the Musical, exklusiv für das Museum of Broadway geschaffen, ist eine Retrospektive der 26-jährigen Geschichte von CHICAGOam Broadway mit einem besonderen Fokus auf ikonischer Produktionsfotografie und Werbekampagnen im Laufe der Jahre. Die Besucher können einen genaueren Blick auf Artefakte werfen, atemberaubende Kostüme bewundern, die von einigen der prominenten Darsteller von CHICAGO getragen wurden, und sich sogar in einer exklusiven Fotoaktion wie Teil der Show fühlen. ALL THAT JAZZ: The Legacy of CHICAGO the Musical wird bis zum 10. September 2023 zu sehen sein.

Select Exhibits Featured at The Museum of Broadway

Der Eintritt zu dieser brandneuen Sonderausstellung ist in jeder Eintrittskarte für das Museum of Broadway enthalten, die unter https://www.themuseumofbroadway.com/tickets erworben werden kann.

Das Museum of Broadway, das im vergangenen November für die Öffentlichkeit eröffnet wurde, befindet sich im Herzen von New York Citys Times Square in der 145 W. 45th St. Es ist das weltweit erste dauerhafte Museum, das der bewegten Geschichte und legendären Kunstfertigkeit von Broadway-Musicals, Theaterstücken und den Menschen, die sie schaffen, gewidmet ist.

Als Teil dieses immersiven und interaktiven Theatererlebnisses reisen die Gäste durch eine visuelle Geschichte des Broadways und erleben bahnbrechende Momente in einer Reihe von Ausstellungen, die atemberaubende Kostüme, Requisiten, Entwürfe, seltene Fotos, Videos und vieles mehr präsentieren. Auf dem Weg erfahren die Gäste mehr über die entscheidenden Shows, die die Broadway-Landschaft verändert haben, sowie über die Momente, die kreative Grenzen überschritten, soziale Normen herausgefordert und den Weg für diejenigen geebnet haben, die ihnen folgen würden. Insgesamt präsentiert das Museum über 500 Produktionen von den 1700er Jahren bis heute. Einige der Ausstellungen zeigen Requisiten und Artefakte aus den Broadway-Produktionen von DasPhantom der Oper, West Side Story, Rent, Company, Cabaret und vielen weiteren.

Das Museum verfügt auch über die Ausstellung „The Making of a Broadway Show", die von David Rockwell entworfen wurde. Diese Ausstellung ehrt die Gemeinschaft der brillant talentierten Fachleute, sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen, die Broadway-Theaterstücke und Musicals jede Nacht zum Leben erwecken.

CHICAGO ist die am längsten laufende Show, die derzeit am Broadway gespielt wird, mit über 10.000 Aufführungen seit der Eröffnung im Jahr 1996. CHICAGO wurde in 38 Ländern in mehr als 525 Städten gespielt und weltweit in dreizehn verschiedenen Sprachen aufgeführt.

Eintrittskarten können erworben werden unter https://www.themuseumofbroadway.com/tickets. Diese zeitlich begrenzten Tickets beginnen bei 34 US-Dollar, wobei ein Teil jedes verkauften Tickets an Broadway Cares/Equity Fights AIDS gespendet wird. Es gibt ermäßigte Preise für Studenten und Senioren, sowie spezielle zeitlich begrenzte Tickets für 25 US-Dollar am ersten Dienstag jeden Monats. Gruppen- und Sonderveranstaltungspreise sind auf Anfrage erhältlich.

Das Museum ist eine selbstgeführte Erfahrung mit virtuellen Besucherführern, die über die App vom Museum of Broadway verfügbar sind. Die Guides sind in Englisch, Spanisch, Chinesisch (vereinfacht), Deutsch, Französisch, Japanisch, Koreanisch und Portugiesisch verfügbar.

Besuchen Sie https://www.themuseumofbroadway.com und folgen Sie @museumofbroadway auf sozialen Netzwerken, um mehr zu erfahren.

