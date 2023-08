MUSEUM OF BROADWAY INAUGURA NOVA EXPOSIÇÃO ESPECIAL EM CELEBRAÇÃO A CHICAGO

Apresentado na lista de melhores destinos de 2023 da Condé Nast Traveler como um dos

"Melhores Novos Museus do Mundo!"

NOVA YORK, 2 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- O Museum of Broadway inaugurou recentemente uma nova exposição especial dedicada ao musical americano mais antigo da Broadway atualmente em cartaz, CHICAGO. ALL THAT JAZZ: The Legacy of CHICAGO the Musical, criado exclusivamente para o Museum of Broadway, é uma retrospectiva dos 26 anos de CHICAGOna Broadway, com um foco especial na icônica produção fotográfica e campanhas publicitárias ao longo dos anos. Os visitantes podem ver mais de perto os objetos, algumas peças do figurino deslumbrante usado pelo elenco estrelado de CHICAGO e até mesmo se sentir como parte do espetáculo em uma sessão de fotos exclusiva e personalizada. ALL THAT JAZZ: The Legacy of CHICAGO the Musical estará aberto até 10 de setembro de 2023.

Exposições em destaque no Museu da Broadway (PRNewsfoto/The Museum of Broadway)

A entrada para essa exposição nova e especial está incluída em todos os ingressos para o Museum of Broadway, que pode ser adquirido em https://www.themuseumofbroadway.com/tickets.

O Museum of Broadway, que foi aberto ao público em novembro do ano passado, está localizado no coração da Times Square, em Nova York, na 145 W. 45th St. e é o primeiro museu permanente dedicado à histórica e lendária arte dos musicais e das peças teatrais da Broadway e às pessoas responsáveis por tudo isso.

Como parte dessa experiência teatral imersiva e interativa, os visitantes viajam por uma história visual da Broadway, destacando momentos inovadores em uma série de exposições que mostram — e ostentam — trajes deslumbrantes, adereços, representações, fotos raras, vídeos e muito mais. Ao longo do caminho, os visitantes aprendem mais sobre os espetáculos mais importantes que transformaram o cenário da Broadway e os momentos que ultrapassaram os limites criativos, desafiaram as normas sociais e abriram o caminho para aqueles que viriam depois. No geral, o museu destaca mais de 500 produções desde 1700 até os dias atuais. Algumas das exposições incluídas ao longo da linha do tempo mostram adereços e objetos das produções da Broadway de ThePhantom of the Opera, West Side Story, Rent, Company, Cabaret, e muitos outros.

O museu também apresenta a exposição "The Making of a Broadway Show", criada por David Rockwell, que homenageia a comunidade de profissionais extremamente talentosos — tanto no palco quanto fora dele — que dão vida às peças e aos musicais da Broadway todas as noites.

CHICAGO é o espetáculo mais antigo atualmente em exibição na Broadway, tendo feito mais de 10.000 apresentações desde sua estreia em 1996. CHICAGO já se apresentou em mais de 525 cidades, totalizando 38 países, e em treze idiomas diferentes em todo o mundo.

Os ingressos podem ser adquiridos em https://www.themuseumofbroadway.com/tickets. Esses ingressos, disponíveis apenas por um período, começam em $ 34, e parte do valor das vendas será doada para a Broadway Cares/Equity Fights AIDS. Preços para estudantes e idosos estão disponíveis, além de ingressos especiais por $ 25 na primeira terça-feira de todos os meses. Preços para grupos e eventos especiais estão disponíveis mediante solicitação.

O museu é uma experiência autoguiada com guias virtuais disponíveis por meio do aplicativo do Museum of Broadway em inglês, espanhol, chinês (simplificado), alemão, francês, japonês, coreano e português.

Acesse https://www.themuseumofbroadway.com e siga @museumofbroadway nas redes sociais para obter mais informações.

