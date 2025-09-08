Le N5 Pro de MINISFORUM optimisé par l'IA remporte le prix de l'innovation technologique du stockage IA à l'IFA 2025

BERLIN, 8 septembre 2025 /PRNewswire/ -- MINISFORUM, innovateur mondial en solutions informatiques compactes, a vu son N5 Pro optimisé par l'IA recevoir l'AI Storage Technology Innovation Award à l'IFA 2025. Cette reconnaissance souligne le rôle de pionnier de l'AI NAS N5 Pro en tant que premier serveur de stockage en réseau (NAS) au monde à appliquer la capacité IA au stockage haute performance, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de stockage intelligent des données.

image

L'AI NAS N5 Pro est doté d'un processeur d'IA haute performance jusqu'à 80 TOPS, capable d'exécuter des LLM et des tâches de génération d'IA localement sur l'appareil, garantissant ainsi la sécurité des données. Le support ECC garantit la stabilité des opérations. L'AI NAS N5 Pro intègre l'OS MinisCloud développé en interne, permettant un stockage partagé tout en protégeant les données privées, ce qui le rend plus facile d'utilisation. Sa structure coulissante exclusive permet une expansion flexible grâce aux emplacements PCIe Gen4 intégrés, ce qui permet d'augmenter le nombre de charges de travail.

Contrairement aux périphériques NAS traditionnels limités au stockage, le N5 Pro intègre le traitement piloté par l'IA à l'amélioration des données en matière de stockage, de gestion et d'utilisation, couvrant à la fois les performances de niveau entreprise et l'utilisabilité pour le consommateur. Conçu pour une utilisation personnelle avancée, les petites et moyennes entreprises et les environnements professionnels, l'AI NAS N5 Pro associe des performances de niveau professionnel à une commodité quotidienne.

L'AI NAS N5 Pro prend en charge une large gamme d'applications au-delà du stockage, démontrant ainsi sa capacité à servir de PC IA haute performance avec une capacité de stockage. L'AI NAS N5 Pro fonctionne comme un hub domestique intelligent avec une classification des photos et des vidéos alimentée par l'IA, une prise en charge de la connectivité fluide des périphériques et un design silencieux pour les environnements domestiques. Pour les PME, il sécurise le partage de fichiers et le déploiement de serveurs légers sur différents systèmes. Les studios de création bénéficient d'une collaboration à faible latence pour le montage vidéo, la conception 3D et d'autres flux intensifs. Les développeurs peuvent utiliser le NPU intégré et la compatibilité multisystème pour créer une plateforme rentable pour l'apprentissage de modèles et le test d'algorithmes. L'AI NAS N5 Pro fonctionne également comme un centre de contrôle de sécurité, permettant l'analyse vidéo en temps réel, la détection des anomalies et le stockage à long terme des séquences de surveillance haute définition avec accès à distance.

« L'obtention de ce prix de l'innovation est une étape importante pour MINISFORUM et pour l'industrie », déclare Roy Jiang, président de MINISFORUM. « L'AI NAS N5 Pro libère l'intelligence au sein même des données. En intégrant l'IA au NAS, nous créons des environnements numériques plus intelligents, plus connectés et plus productifs pour les utilisateurs du monde entier. »

À propos de MINISFORUM

MINISFORUM a été fondé en 2018 et s'est donné pour mission de faire entrer la technologie dans la vie de tous les jours. La marque propose des solutions informatiques de haute performance dans les domaines suivants : PC IA, NAS, stations de travail, PC de gaming et accessoires. Pour en savoir plus, visitez : https://www.minisforum.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2765769/image.jpg