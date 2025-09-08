MINISFORUMs KI-gestütztes N5 Pro gewinnt den AI Storage Technology Innovation Award auf der IFA 2025

BERLIN, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- MINISFORUM, ein weltweit führender Innovator im Bereich kompakter Computerlösungen, wurde für sein KI-gestütztes Modell N5 Pro auf der IFA 2025 mit dem AI Storage Technology Innovation Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung unterstreicht die Vorreiterrolle des AI NAS N5 Pro als weltweit erstes NAS, das KI-Computing für Hochleistungsspeicher nutzt und damit neue Maßstäbe für intelligente Datenspeicherung setzt.

image

Das AI NAS N5 Pro verfügt über eine leistungsstarke KI-CPU mit bis zu 80 TOPS, die in der Lage ist, LLMs und KI-Generierungsaufgaben lokal auf dem Gerät auszuführen und so die Datensicherheit zu gewährleisten. Die ECC-Unterstützung sorgt für einen stabilen Betrieb. AI NAS N5 Pro verfügt über das selbst entwickelte MinisCloud-Betriebssystem, das gemeinsam genutzten Speicherplatz ermöglicht und gleichzeitig private Daten schützt, wodurch es benutzerfreundlicher wird. Sein exklusives Slide-Out-Strukturdesign ermöglicht eine flexible Erweiterung mit integrierten PCIe Gen4-Steckplätzen, wodurch mehr Workloads möglich sind.

Im Gegensatz zu herkömmlichen NAS-Geräten, die sich auf die Speicherung beschränken, integriert N5 Pro KI-gesteuerte Verarbeitung mit Datenverbesserung bei der Speicherung, Verwaltung und Nutzung und deckt sowohl die Leistung auf Unternehmensebene als auch die verbraucherfreundliche Benutzerfreundlichkeit ab. Das AI NAS N5 Pro wurde für fortgeschrittene Privatanwender, kleine und mittlere Unternehmen sowie professionelle Umgebungen entwickelt und kombiniert professionelle Leistung mit Alltagstauglichkeit.

Das AI NAS N5 Pro unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen, die über die reine Speicherung hinausgehen, und beweist damit seine Eignung als leistungsstarker KI-PC mit Speicherfunktion. Das AI NAS N5 Pro fungiert als Smart-Home-Hub mit KI-gestützter Foto- und Videoklassifizierung, Unterstützung für nahtlose Gerätekonnektivität und einem leisen Design für Haushaltsumgebungen. Für kleine und mittelständische Unternehmen sichert es die Dateifreigabe und den Einsatz von leichtgewichtigen Servern über verschiedene Systeme hinweg. Kreativstudios profitieren von einer Zusammenarbeit mit geringer Latenz bei der Videobearbeitung, dem 3D-Design und anderen intensiven Arbeitsabläufen. Entwickler können die integrierte NPU und die Kompatibilität mit mehreren Systemen nutzen, um eine kosteneffiziente Plattform für das Modelltraining und das Testen von Algorithmen zu schaffen. Das AI NAS N5 Pro fungiert auch als Sicherheitsüberwachungszentrum und ermöglicht Echtzeit-Videoanalysen, Anomalieerkennung und die langfristige Speicherung von hochauflösenden Überwachungsaufnahmen mit Fernzugriff.

„Der Gewinn dieses Innovationspreises ist ein Meilenstein für MINISFORUM und für die Branche", sagte Roy Jiang, Chairman von MINISFORUM. „Das AI NAS N5 Pro erschließt die Intelligenz innerhalb der Daten selbst. Durch die Integration von KI in NAS schaffen wir intelligentere, besser vernetzte und produktivere digitale Umgebungen für Nutzer weltweit."

Informationen zu MINISFORUM

MINISFORUM wurde 2018 gegründet und hat sich dem Motto „Technologie in den Alltag bringen" verschrieben. Die Marke bietet leistungsstarke Computerlösungen für KI-PCs, NAS, Workstations, Gaming-PCs und Zubehör. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.minisforum.com/

