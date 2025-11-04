Le NCCN célèbre l'élargissement de l'accès au traitement du cancer en Afrique lors de la réunion de l'AORTIC 2025 avec de nouvelles adaptations du NCCN pour l'Afrique subsaharienne

La mise à jour des lignes directrices sur le traitement du cancer reflète les progrès significatifs réalisés dans la prestation de soins grâce aux efforts de collaboration continus visant à renforcer les ressources en oncologie dans toute la région.

HAMMAMET, Tunisie, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)-une alliance de centres de cancérologie de premier plan aux États-Unis-a collaboré avec l'African Cancer Coalition et l'American Cancer Society pour décrire l'évolution des directives de traitement du cancer en Afrique subsaharienne au cours des dernières années, lors de la réunion semestrielle de l'Organisation africaine pour la recherche et la formation en cancérologie (AORTIC) à Hammamet, en Tunisie. Dans le cadre de cet événement, la Coalition africaine contre le cancer, l'American Cancer Society et le NCCN présentent la transition entre les lignes directrices harmonisées pour la pratique clinique et le nouveau site International Adaptations of NCCN Guidelines pour l'Afrique subsaharienne, qui illustre les progrès réalisés en matière d'accès aux soins contre le cancer dans la région.

Data presented during the AORTIC Conference showcases the amount of inaccessible cancer treatment options in Sub-Saharan Africa decreased from 82% to 54% from 2017-2024. Learn more at NCCN.org/global.

Le programme mondial du NCCN travaille depuis 2017 avec l'American Cancer Society, l'African Cancer Coalition et d'autres groupes. Cette année-là, les organisations ont annoncé conjointement le lancement des Directives harmonisées du NCCN™ pour l'Afrique subsaharienne, sous l'impulsion de la Coalition africaine contre le cancer. Ces ressources, basées sur les lignes directrices de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN Guidelines®) sur lesquelles s'appuient les prestataires de soins en cancérologie du monde entier, ont utilisé un code couleur pour représenter à la fois les soins optimaux que les pays à faibles et moyennes ressources aspirent à fournir et des approches pragmatiques pour des options de traitement efficaces dans des contextes où les ressources sont limitées.

En 2019, NCCN Harmonized Guidelines™ for Sub-Saharan Africa incluait des recommandations fondées sur des données probantes et sur un consensus d'experts pour la prévention, la détection, le traitement et les soins de soutien pour presque tous les types de cancer dans la région. Au fur et à mesure que les soins contre le cancer ont progressé dans la région, ces ressources sont devenues des adaptations internationales du NCCN, les mêmes outils de référence adaptés à la région que ceux utilisés dans d'autres régions du monde. Il existe actuellement 57 lignes directrices du NCCN pour l'Afrique subsaharienne.

« Les ministères de la santé et les prestataires de soins de toute l'Afrique subsaharienne ont travaillé sans relâche pour élargir l'accès, renforcer les capacités et mettre en œuvre des soins fondés sur des données probantes », a déclaré Katy Winckworth-Prejsnar, MPH, directrice du programme mondial, NCCN. « Cette transition vers les Adaptations du NCCN reflète les progrès et affirme les nombreuses façons dont cette région progresse vers des soins de cancérologie de meilleure qualité pour tous ».

Mme Winckworth-Prejsnar a présenté un résumé au nom de la coalition à l'AORTIC pour illustrer ces progrès. Entre 2017 et 2024, le nombre d'options de traitement inaccessibles a diminué de 82 % à 54 %. Cela indique un élargissement significatif de l'accès aux techniques d'imagerie, aux tests de biomarqueurs, à la radiothérapie et à la thérapie systémique pour les habitants de la région.

« De nombreuses thérapies et technologies qui étaient autrefois hors de portée deviennent aujourd'hui des options standard, grâce au dévouement constant des cliniciens locaux, des gouvernements et des partenaires mondiaux qui se sont engagés à améliorer les résultats en matière de cancer dans toute l'Afrique subsaharienne », a souligné Mme Winckworth-Prejsnar. « Les adaptations du NCCN pour l'Afrique subsaharienne constituent une base pour continuer à élargir l'accès aux traitements essentiels dans toute la région ».

Les adaptations du NCCN pour l'Afrique subsaharienne sont disponibles gratuitement sur le site NCCN.org/adaptations ou via la Virtual Library of NCCN Guidelines® App.

Pour plus d'informations et pour accéder à d'autres ressources régionales spécifiques destinées aux prestataires, aux patients et aux soignants dans différentes langues, visitez le site NCCN.org/global.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) fête ses 30 ans en tant qu'alliance à but non lucratif de centres de cancérologie de premier plan consacrés aux soins aux patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN a pour mission de définir et promouvoir la qualité, l'efficacité, l'équité et l'accessibilité des soins et de la prévention du cancer, afin que tout le monde puisse vivre mieux. Les directives de pratique clinique du NCCN en oncologie (directives du NCCN®) fournissent des recommandations transparentes, fondées sur des preuves et basées sur un consensus d'experts pour le traitement du cancer, la prévention et les services de soutien ; elles constituent la norme reconnue pour l'orientation clinique et la politique de gestion du cancer et les directives de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les directives du NCCN à l'intention des patients® fournissent des informations spécialisées sur le traitement du cancer afin d'informer et de responsabiliser les patients et les soignants, grâce au soutien de la NCCN Foundation®. Le NCCN fait également progresser la formation continue, les initiatives mondiales, la politique, ainsi que la collaboration et la publication de la recherche dans le domaine de l'oncologie.

Contact avec les médias :

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2809653/NCCN_AORTIC_BarChart.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo_v2.jpg