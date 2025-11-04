NCCN feiert die Ausweitung des Zugangs zu Krebsbehandlungen in Afrika auf der AORTIC-Tagung 2025 mit neuen NCCN-Anpassungen für Subsahara-Afrika

Die aktualisierten Leitlinien zur Krebsbehandlung spiegeln die bedeutenden Fortschritte bei der Krebsbehandlung wider, die durch die laufenden gemeinsamen Bemühungen zur Stärkung der onkologischen Ressourcen in der Region erzielt wurden.

HAMMAMET, Tunesien, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)- ein Zusammenschluss führender Krebszentren in den Vereinigten Staaten - hat mit der African Cancer Coalition und der American Cancer Society zusammengearbeitet, um zu beschreiben, wie sich die Leitlinien für die Krebsbehandlung in den letzten Jahren in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara entwickelt haben. Dies geschah während der alle zwei Jahre stattfindenden Tagung der African Organization for Research and Training in Cancer (AORTIC) in Hammamet, Tunesien. Im Rahmen der Veranstaltung präsentieren die African Cancer Coalition, die American Cancer Society und das NCCN den Übergang von harmonisierten klinischen Praxisrichtlinien zu den neuen International Adaptations of NCCN Guidelines für Subsahara-Afrika, die zeigen, welche Fortschritte beim Zugang zur Krebsversorgung in der Region gemacht wurden.

Das NCCN Global Program arbeitet seit 2017 mit der American Cancer Society, der African Cancer Coalition und anderen Gruppen zusammen. In diesem Jahr gaben die Organisationen gemeinsam die Einführung der NCCN Harmonized Guidelines™ für Subsahara-Afrika bekannt, die von der Leitung der African Cancer Coalition vorangetrieben wurde. Diese Ressourcen basieren auf den bewährten NCCN-Leitlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN-Leitlinien®), auf die sich Anbieter von Krebsbehandlungen auf der ganzen Welt verlassen. Die Farbcodierung stellt sowohl die optimale Versorgung dar, die in Ländern mit geringen und mittleren Ressourcen angestrebt wird, als auch pragmatische Ansätze für wirksame Behandlungsoptionen in ressourcenbeschränkten Umgebungen.

Bis 2019 enthält NCCN Harmonized Guidelines™ für Subsahara-Afrika evidenzbasierte, auf einem Expertenkonsens basierende Empfehlungen für Prävention, Erkennung, Behandlung und unterstützende Pflege für fast alle Krebsarten in der Region. Im Zuge der Weiterentwicklung der Krebsbehandlung in der Region wurden diese Ressourcen in NCCN International Adaptations umgewandelt - dieselben auf die Region zugeschnittenen Referenzinstrumente, die auch in anderen Regionen der Welt verwendet werden. Insgesamt gibt es derzeit 57 NCCN-Leitlinien für die afrikanischen Länder südlich der Sahara.

„Gesundheitsministerien und Leistungserbringer in ganz Subsahara-Afrika haben unermüdlich daran gearbeitet, den Zugang zu erweitern, Kapazitäten aufzubauen und eine evidenzbasierte Versorgung einzuführen", sagte Katy Winckworth-Prejsnar, MPH, Global Program Director, NCCN. „Dieser Übergang zu NCCN Adaptations spiegelt den Fortschritt wider und bestätigt die vielen Wege, die diese Region auf dem Weg zu einer besseren Krebsversorgung für alle beschreitet."

Winckworth-Prejsnar präsentierte im Namen der Koalition auf der AORTIC eine Zusammenfassung, in der diese Fortschritte dargestellt werden. Von 2017 bis 2024 sank der Anteil der nicht zugänglichen Behandlungsmöglichkeiten von 82 % auf 54 %. Dies deutet darauf hin, dass sich der Zugang zu bildgebenden Verfahren, Biomarker-Tests, Bestrahlung und systemischer Therapie für die Menschen in der Region erheblich verbessert hat.

„Viele Therapien und Technologien, die früher unerreichbar waren, sind heute Standardoptionen - dank des kontinuierlichen Engagements lokaler Kliniker, Regierungen und globaler Partner, die sich für die Verbesserung der Krebsbehandlung in Afrika südlich der Sahara einsetzen", so Winckworth-Prejsnar. „Die NCCN-Anpassungen für Subsahara-Afrika stellen eine Grundlage dar, um den Zugang zu wichtigen Behandlungen in der gesamten Region weiter zu verbessern".

Die NCCN-Anpassungen für Subsahara-Afrika sind kostenlos erhältlich unter NCCN.org/adaptations oder über die Virtual Library of NCCN Guidelines® App.

Weitere Informationen sowie Zugang zu anderen regionsspezifischen Ressourcen für Anbieter, Patienten und Betreuer in verschiedenen Sprachen finden Sie unter NCCN.org/global.

Über das National Comprehensive Cancer Network

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) feiert sein 30-jähriges Bestehen als gemeinnütziger Zusammenschluss von führenden Krebszentren , die sich der Patientenversorgung, der Forschung und der Bildung widmen. NCCN widmet sich der Definition und Förderung einer hochwertigen, wirksamen, gerechten sowie zugänglichen Krebsbehandlung und -prävention, damit alle Menschen ein besseres Leben führen können. Die NCCN-Richtlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN Guidelines®) bieten transparente, evidenzbasierte, auf einem Expertenkonsens basierende Empfehlungen für die Krebsbehandlung, Prävention und unterstützende Leistungen. Sie sind der anerkannte Standard für die klinische Ausrichtung und die Richtlinien in der Krebsbehandlung sowie die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Richtlinien für die klinische Praxis, die in jedem Bereich der Medizin verfügbar sind. Die NCCN Guidelines for Patients® bieten fachkundige Informationen zur Krebsbehandlung, um Patienten sowie Pflegekräfte zu informieren und zu stärken, mit Unterstützung der NCCN Foundation®. NCCN fördert zudem die Weiterbildung, globale Initiativen, die Politik sowie die Forschungskooperation und -veröffentlichung in der Onkologie.

