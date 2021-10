Le NCCN collabore avec des responsables polonais de la santé pour améliorer la réglementation, la coordination et les résultats en matière de cancer

Une collaboration internationale publie la première de plusieurs directives de consensus d'experts fondées sur des données probantes, avec les dernières recommandations en matière de traitement du cancer, en commençant par le cancer du col de l'utérus.

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvanie, 25 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) - une alliance des principaux centres anticancéreux des États-Unis - a annoncé aujourd'hui la publication des nouvelles lignes directrices du NCCN® pour le cancer du col de l'utérus : Poland Edition. Il s'agit de la collaboration la plus récente de l'organisation pour faire progresser les soins contre le cancer dans le monde grâce à des recommandations fondées sur les données les plus récentes et le consensus des experts. Le NCCN travaille également à l'adaptation, à la traduction et à l'harmonisation des directives régionales avec les fournisseurs locaux en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), dans les Caraïbes et dans d'autres pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Sud.

View regional adaptations, translations, and harmonizations of evidence-based expert consensus NCCN Guidelines with the latest cancer treatment recommendations free at NCCN.org/global.

« Il est plus facile de prévoir les besoins en matière de soins contre le cancer lorsque nous travaillons ensemble pour réglementer les soins à l'échelle internationale - en tenant compte des variations régionales uniques - et améliorer la qualité tout en contrôlant les coûts », a déclaré Robert W. Carlson, MD, PDG du NCCN. « Tout le monde devrait bénéficier de nos connaissances en pleine expansion sur la manière de traiter le cancer le plus efficacement possible. Cela va dans les deux sens ; lorsque nous travaillons avec des experts du monde entier, nous tirons des enseignements précieux pour améliorer les soins contre le cancer aux États-Unis. »

Les lignes directrices du NCCN® pour le cancer du col de l'utérus : Poland Edition est un projet pilote mené dans le cadre d'une collaboration organisée par le Maria Sklodowska-Curie National Research Institute (MSCNRIO), l'Alliance for Innovation (AFI) et le NCCN. Le projet est dirigé par des oncologues polonais et comprend l'Agence d'évaluation des technologies de la santé, le Fonds national de la santé, des représentants du ministère de la santé et des groupes de défense des patients polonais.

Il est prévu d'étendre les lignes directrices du NCCN : Poland Editions pour couvrir à terme la majorité des cas de cancers incidentaires en Pologne. Les prochaines lignes directrices du NCCN à être adaptées sont les suivantes :

cancers du système nerveux central,

les néoplasmes utérins,

et le cancer des ovaires.

Les lignes directrices du NCCN constituent la norme reconnue en matière d'orientation et de politique cliniques dans la prise en charge du cancer. Il s'agit des lignes directrices de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tous les domaines de la médecine. Ils sont largement utilisés et bien considérés par les prestataires de soins aux personnes atteintes de cancer dans le monde entier, comme l'indiquent de récentes études indépendantes, évaluées par des pairs, réalisées au Nigeria, en Italie et en Chine.

Consultez les adaptations et traductions internationales des lignes directrices du NCCN sur NCCN.org/global et participez à la conversation avec le hashtag #NCCNGlobal.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) est une alliance à but non lucratif de centres anticancéreux de premier plan dédiée aux soins pour les patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN se consacre à améliorer et à faciliter la qualité, l'efficacité, l'efficience et l'accessibilité des soins contre le cancer afin que les patients puissent vivre mieux. Les directives de la NCCN en matière de pratique clinique en oncologie (Lignes directrices du NCCN®) fournissent des recommandations transparentes, fondées sur des preuves, issues d'un consensus d'experts, pour le traitement du cancer, la prévention et les services de soutien. Elles constituent la norme reconnue en matière d'orientation clinique et de politique de gestion du cancer et les directives de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les Lignes directrices du NCCN pour les patients® fournissent des informations spécialisées sur le traitement du cancer pour informer et responsabiliser les patients et les soignants, grâce au soutien de la Fondation NCCN®. Le NCCN fait également progresser la formation continue,les initiatives mondiales, les politiques, la collaboration en matière de recherche et les publications dans le domaine de l'oncologie. Rendez-vous sur NCCN.org pour de plus amples informations et suivez le NCCN sur Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg et Twitter @NCCN.

