Le Nesting (Bien Vivre chez soi) est en plein essor: Le dernier rapport de Beko présente l'impact à long terme des confinements à travers le monde, sur la maison.

Pendant le confinement, notre attention s'est tournée vers l'intérieur. La maison est devenue un espace de travail, une école, une salle de sport, un restaurant, un hôpital et même une maison de vacances ; forçant les gens à vivre chez eux, tout ce qu'ils pratiquaient avant à l'extérieur. Le rapport prévoit que ce changement vers un état d'esprit centré sur le chez soi devrait perdurer, annonçant un nouvel essor du Nesting.

Le passage au télétravail, le boom du divertissement à la maison et du bien-être chez soi ne sont que trois tendances émergentes qui se sont concrétisées du jour au lendemain ; et d'ici 2030, l'ère du Nesting sera à son apogée. L'héritage du confinement, combiné à de nouveaux changements de comportement, auront fondamentalement transformé l'endroit où nous vivons, la façon dont nous y vivons et les foyers dans lesquelles nous vivons:

Rurban = Rural+Urban Revolution - un intérêt renforcé pour la santé, l'hygiène et le repos nécessaire pour rester en forme, conduira à un exode urbain qui redynamisera les banlieues, les zones à proximité des villes et celles plus rurales, tout en offrant aux villes l'occasion de devenir plus centrées sur l'humain. Les jeunes qui étaient auparavant attirés par les villes constatent que les loyers élevés, les salaires relativement bas et l'impact de la vie urbaine ont un effet néfaste sur la santé, ce qui conduit les millenials et la génération Z à se tourner vers les zones rurales et celles près des villes pour une meilleure santé physique et un bien-être émotionnel.

- la maison s'adaptera pour devenir un «espace mixte», capable de faciliter de manière fluide les différents besoins de travail, de repos, de détente et de loisirs. Que ce soit dans des mégapoles repensées ou dans des centres rurbains, la génération de Nesters a besoin de se concocter un havre de paix, de confort et de sécurité à la maison, et ce qui est, dorénavant, en tête de leurs priorités. Un mode de vie à l'épreuve des pandémies - les préoccupations communes des consommateurs concernant l'hygiène, le bien-être et les défenses immunitaires persisteront et façonneront la jeune génération, la maison du futur étant considérée comme un espace à l'épreuve des pandémies où des innovations respectueuses de l'environnement et au service d'une meilleure santé seront privilégiées. Les innovations destinées à la maison sont conçues pour réduire l'exposition aux virus et aux polluants et pour garantir un environnement sain. Tout comme la salle d'eau - un endroit pour se laver les mains en entrant dans la maison, qui s'est développée à la suite de la grippe espagnole - les maisons auront des entrées où la décontamination pourra avoir lieu après être sorti à l'extérieur.

Hakan Bulgurlu, PDG d'Arçelik, la société mère de Beko, a déclaré : « Les neuf derniers mois ont changé nos vies pour toujours, et les entreprises et les gouvernements ont un rôle important à jouer pour nous aider à nous adapter à ce nouveau mode de vie. La maison en particulier subira un changement radical, alors que nous repensons où et comment nous vivons et recherchons des solutions qui reflètent des préoccupations croissantes en matière d'hygiène, de respect de l'environnement et de bien-être. Ce rapport décrit les tendances auxquelles nous pouvons nous attendre au cours des dix prochaines années et certaines des innovations qui nous aideront à résoudre les plus grands problèmes d'aujourd'hui. »

Chris Sanderson, co-fondateur de The Future Laboratory a précisé:

« Plus que jamais, les marques et les organisations doivent être préparées pour un avenir dans lequel elles aident les gens à se sentir en sécurité, soutenus et inspirés. Si les entreprises ne sont pas préparées à cela, à bien des égards, elles méritent d'être les victimes de ce changement de paradigme dans la façon dont nous vivons, travaillons et nous nous détendons. »

