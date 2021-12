Le neurochirurgien et physicien français Dr Alim Louis Benabid, récipiendaire du 42e Prix Honda, honoré lors de la cérémonie de remise des prix en ligne

- Félicité pour ses recherches pionnières sur la stimulation cérébrale profonde (SCP) (*) et sa contribution au traitement des mouvements involontaires causés par la maladie de Parkinson -

TOKYO, 20 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La Fondation Honda, basée à Tokyo, est ravie d'annoncer que la 42e cérémonie de remise des prix Honda a eu lieu le mercredi 17 novembre 2021 et qu'elle a décerné le prix de cette année au Dr Alim Louis Benabid, professeur émérite à l'Université Joseph Fourier et président du Centre de recherche biomédicale Edmond J. Safra à Clinatec. Comme l'an dernier, la cérémonie de remise des prix s'est déroulée en ligne et a été diffusée en direct partout dans le monde, y compris au Japon et en France.

Dans son discours d'ouverture, Hiroto Ishida, président de la Fondation Honda, a déclaré : « C'est un grand plaisir d'accueillir le Dr Benabid ici aujourd'hui. Le Dr Benabid a été le premier neurochirurgien à appliquer la stimulation cérébrale profonde (SCP) (*) dans le traitement des mouvements involontaires causés par la maladie de Parkinson progressive et à l'utiliser chez les patients souffrant de la maladie. Depuis que son efficacité a été démontrée dans des essais cliniques, plus de 150 000 patients à travers le monde ont subi l'intervention chirurgicale. En reconnaissance de cette grande réalisation que ce prix vise à honorer, nous l'avons décerné au Dr Benabid cette année. »

Suite à ces remarques, le Dr Hirohisa Uchida, vice-président du comité de sélection du Prix Honda, a expliqué : « Dans le processus de sélection, nous avons accordé une attention particulière à la quantité d'efforts déployés, ainsi qu'au niveau de contribution à la vie quotidienne des gens. La SCP (*) a été développée comme traitement des mouvements involontaires causés par la maladie de Parkinson progressive et le Dr Benabid a établi son utilisation chez les patients souffrant de la maladie dans le monde. Traditionnellement, la chirurgie stéréotaxique était utilisée comme deuxième option lorsque les mouvements anormaux involontaires ne peuvent pas être traités avec des médicaments. Les avantages de la SCP comprennent non seulement le fait que les électrodes peuvent être enlevées après l'implantation, mais aussi que l'intensité des impulsions électriques peut être ajustée à mesure que la maladie progresse. La SCP est utilisée pour le traitement de la dystonie, ainsi que de la maladie de Parkinson, et a contribué à améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes en leur permettant, par exemple, de marcher à nouveau. Ses recherches pionnières ont non seulement mené au développement de ce traitement innovant, mais ont également amélioré la qualité de vie de nombreuses personnes, ce qui, selon nous, le rend apte à remporter le Prix Honda. »

En acceptant le certificat et la médaille, le Dr Benabid a exprimé son plaisir depuis la France en déclarant : « Merci. Bien que je sois ici pour le recevoir, ce prix est destiné à tous les neurochirurgiens et à toutes les autres personnes qui ont participé au développement de ce traitement. C'est un grand plaisir et un honneur de recevoir le Prix Honda et je vous en suis très reconnaissant. J'ai hâte d'aider de plus en plus de patients à l'avenir. »

(*) SCP : Des électrodes sont implantées autour du noyau sous-thalamique du cerveau, avec un générateur de stimulation placé dans la poitrine. Les deux sont reliés par un fil pour la stimulation électrique à haute fréquence. Cela permet de restaurer les fonctions motrices et de réduire les tremblements et autres symptômes pour améliorer la mobilité dans la vie quotidienne.

