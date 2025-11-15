MIAMI, 15 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Peter Nobel, président du Nobel Sustainability Trust (NST), et Tracy Wang, directeur général du NST, ont exprimé leur profonde admiration pour les réalisations remarquables et la vision d'avenir du Qatar en matière de durabilité, d'innovation et de gestion de l'environnement lors de leur récente visite à Doha.

Le Nobel Sustainability Trust salue le leadership mondial du Qatar en matière de développement durable et d'innovation

La délégation de la NST a été profondément impressionnée par l'engagement inébranlable du Qatar à créer un avenir durable, qui non seulement protège l'environnement mais inspire également un mouvement mondial vers une croissance responsable et un monde meilleur pour les générations à venir.

Lors d'une réunion spéciale, S.E. Abdullah bin Hamad Al Attiya, ministre de la municipalité et président de Qatari Diar, a partagé des informations précieuses sur l'approche stratégique du Qatar et sur la volonté inébranlable de la nation de rester à la pointe du progrès. Son Excellence a souligné que les dirigeants du Qatar continuent de remettre en question les idées reçues, d'innover dans tous les secteurs et d'intégrer la durabilité à tous les niveaux du développement national.

La visite comprenait également des présentations d'autres entités du Qatar, au cours desquelles les délégués de la NST ont pu observer de première main des initiatives révolutionnaires en matière de développement durable. Ces réalisations renforcent la position du Qatar en tant que modèle d'excellence en matière de responsabilité environnementale et de développement durable.

« Ce que nous avons vu au Qatar n'est rien de moins qu'une source d'inspiration et de transformation », a déclaré Peter Nobel, président du Nobel Sustainability Trust. « Le Qatar ne se contente pas de franchir des étapes en matière de développement durable, il redéfinit ce que signifie diriger avec une vision, un objectif et une responsabilité. La nation tout entière - ses dirigeants, ses institutions et son peuple - devrait tirer une immense fierté de ces réalisations ».

Tracy Wang, PDG de NST, a ajouté : « L'esprit de collaboration et d'innovation dont nous avons été témoins ici est le reflet d'une nation déterminée à construire un héritage de progrès. L'exemple du Qatar servira de référence mondiale pour la transformation durable ».

Le Nobel Sustainability Trust a réaffirmé son engagement à mettre en valeur les réalisations du Qatar sur la scène mondiale, reconnaissant la nation comme une force de premier plan dans le développement durable, l'innovation et la poursuite d'un avenir meilleur pour tous.

À propos du Nobel Sustainability Trust (NST) :

Le Nobel Sustainability Trust, fondé par des membres de la famille Nobel, encourage les initiatives et les partenariats mondiaux qui font progresser l'innovation durable, les énergies renouvelables et le développement responsable. Le Trust honore et collabore avec des dirigeants et des nations qui illustrent l'excellence dans la construction d'un monde durable.

