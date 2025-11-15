MIAMI, 15. November 2025 /PRNewswire/ -- Peter Nobel, Vorsitzender des Nobel Sustainability Trust (NST), und Tracy Wang, Chief Executive Officer von NST, drückten während ihres jüngsten Besuchs in Doha ihre tiefe Bewunderung für Katars bemerkenswerte Errungenschaften und zukunftsweisende Visionen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Innovation und Umweltverantwortung aus.

Nobel Sustainability Trust würdigt Katars globale Führungsrolle bei Nachhaltigkeit und Innovation

Die Delegation von NST war tief beeindruckt von Katars unerschütterlichem Engagement für eine nachhaltige Zukunft, die nicht nur die Umwelt schützt, sondern auch eine globale Bewegung für verantwortungsvolles Wachstum und eine bessere Welt für die kommenden Generationen anregt.

In einer Sondersitzung hat S.E. Abdullah bin Hamad Al Attiya, Kommunalminister und Vorsitzender von Qatari Diar, gab wertvolle Einblicke in den strategischen Ansatz Katars und das unermüdliche Bestreben des Landes, der Entwicklung immer einen Schritt voraus zu sein. Seine Exzellenz betonte, dass Katars Führung weiterhin konventionelles Denken in Frage stellt, sektorübergreifend innovativ ist und Nachhaltigkeit in jede Ebene der nationalen Entwicklung integriert.

Der Besuch umfasste auch Präsentationen anderer katarischer Einrichtungen, bei denen die NST-Delegierten bahnbrechende Nachhaltigkeitsinitiativen aus erster Hand erfuhren. Diese Errungenschaften untermauern Katars Position als Vorreiter in Sachen Umweltverantwortung und nachhaltiger Fortschritt.

„Was wir in Katar gesehen haben, ist geradezu inspirierend und transformativ", sagte Peter Nobel, Vorsitzender des Nobel Sustainability Trust. „Katar erreicht nicht nur Meilensteine in Sachen Nachhaltigkeit, sondern definiert auch neu, was es bedeutet, mit Visionen, Zielen und Verantwortung zu führen. Die gesamte Nation - ihre Führung, ihre Institutionen und ihr Volk - sollte sehr stolz auf diese Leistungen sein."

Tracy Wang, CEO von NST, fügte hinzu: „Der Geist der Zusammenarbeit und der Innovation, den wir hier erlebt haben, spiegelt eine Nation wider, die entschlossen ist, ein Vermächtnis des Fortschritts zu schaffen. Das Beispiel Katars wird als globaler Maßstab für eine nachhaltige Transformation dienen."

Der Nobel Sustainability Trust bekräftigte sein Engagement, die Leistungen Katars auf der Weltbühne zu präsentieren, und würdigte das Land als führende Kraft in Sachen nachhaltiger Entwicklung, Innovation und dem Streben nach einer besseren Zukunft für alle.

Über den Nobel Sustainability Trust (NST):

Der Nobel Sustainability Trust, der von Mitgliedern der Familie Nobel gegründet wurde, fördert globale Initiativen und Partnerschaften, die nachhaltige Innovationen, erneuerbare Energien und eine verantwortungsvolle Entwicklung vorantreiben. Der Trust ehrt Führungspersönlichkeiten und Nationen, die bei der Gestaltung einer nachhaltigen Welt vorbildlich sind, und arbeitet mit ihnen zusammen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823639/Nobel_Sustainability_Trust.jpg