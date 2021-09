Le Nobu Ryokan Malibu élu meilleur hôtel de villégiature de la zone continentale des États-Unis dans les World's Best Awards 2021 de Travel + Leisure

Le Nobu Ryokan Malibu est un triomphe de menuiserie architecturale et d'hospitalité feutrée. Ayant ouvert en 2017, ce remarquable lieu d'évasion rend hommage aux ryokan japonais traditionnels, avec des baignoires en teck, des cheminées intérieures et extérieures, des patios extérieurs apaisants, des œuvres d'art intemporelles et de gracieux éléments de décoration. Alliant harmonieusement le minimalisme japonais traditionnel au sens de l'élégance propre au littoral californien, cette échappée conçue pour une clientèle adulte présente une esthétique riche et naturelle ainsi qu'une philosophie de pure tranquillité, avec un service personnalisé et des équipements de luxe.

Le Nobu Hotel Miami Beach, élu cinquième parmi les meilleurs hôtels de Miami Beach, a également été récompensé et reconnu comme l'un des établissements de référence de sa catégorie.

« Nous sommes extrêmement honorés d'avoir été classés ainsi par les lecteurs de Travel + Leisure dans cette prestigieuse enquête. Il s'agit d'une incroyable réussite et nous tenons à remercier nos extraordinaires collègues de Malibu et de Miami Beach pour leur travail acharné ainsi que pour leur dévouement. Nous remercions également nos clients et nos partenaires du secteur du voyage pour leur indéfectible fidélité à la marque, ainsi que les propriétaires de nos hôtels pour leur soutien et leur engagement », a déclaré Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality.

Travel + Leisure élit les meilleurs hôtels, îles, villes, compagnies de croisière, compagnies aériennes, spas et autres acteurs du secteur du voyage et de la villégiature dans le monde entier. Il s'appuie sur les résultats de l'enquête menée auprès des lecteurs de Travel + Leisure pour les World's Best Awards 2021. Les lecteurs ont noté les hôtels sur les caractéristiques suivantes : chambres/équipements, emplacement, service, nourriture, valeur ajoutée. Les World's Best Awards 2021 de Travel + Leisure sont publiés dans le numéro d'octobre du magazine, en kiosque le 17 septembre.

