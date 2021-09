Nobu Ryokan Malibu bei den Travel + Leisure Worldʼs Best Awards 2021 zum Resort-Hotel Nr. 1 auf dem amerikanischen Festland gewählt

Auch das Nobu Hotel Miami Beach, das auf Platz 5 der Top-Hotels in Miami Beach gewählt wurde, ist ausgezeichnet und als eines der besten in seinem Gebiet anerkannt.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, von den Lesern von Travel + Leisure in dieser angesehenen Umfrage anerkannt zu werden. Dies ist eine enorme Leistung, und wir möchten den großartigen Kollegen in Malibu und Miami Beach für ihre harte Arbeit und ihr Engagement danken. Wir danken auch unseren Gästen und Reisepartnern für ihre unerschütterliche Treue zur Marke sowie für die Unterstützung und das Engagement unserer Hotelbesitzer", sagte Trevor Horwell, CEO von Nobu Hospitality.

Travel + Leisure zeichnet die besten Hotels, Inseln, Städte, Kreuzfahrtlinien, Fluggesellschaften, Spas und vieles mehr rund um den Globus aus, basierend auf den Ergebnissen der Leserumfrage zu den Travel + Leisure Worldʼs Best Awards 2021. Die Leser bewerteten die Hotels nach folgenden Kriterien: Zimmer/Ausstattung, Lage, Service, Essen, Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Travel + Leisure Worldʼs Best Awards 2021 werden in der Oktober-Ausgabe vorgestellt, die am 17. September am Kiosk erhältlich ist.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611101/Nobu_Ryokan_Malibu_Ocean_Room.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611102/Nobu_Hotel_Miami_Beach_Suite.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1611126/NOBU_Logo.jpg

SOURCE Nobu Hospitality