Le nouveau centre de services de la suite Veeva Vault CRM unifie les ventes et les services

Vault CRM Service Center désormais disponible pour les ventes internes des sciences de la vie , le centre de contact et les représentants hybrides

La suite Vault CRM unifie les ventes, le marketing, les services médicaux et les services après-vente pour une véritable centricité sur le client.

BARCELONE, Espagne, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a présenté aujourd'hui Veeva Vault CRM Service Center pour les ventes internes, les centres de contact et les représentants hybrides. Prenant en charge les engagements entrants et sortants sur l'ensemble des canaux, Vault CRM Service Center englobe la gestion des cas, les appels vidéo, l'intégration de la téléphonie et des fonctionnalités spécifiques au secteur, notamment le consentement, l'échantillonnage, les rapports d'appels et une base de contenu conforme. La solution est également dotée d'une intégration Microsoft 365 qui favorise la productivité, notamment la collaboration sur les dossiers dans Microsoft Teams et OneNote, avec toutes les données capturées dans Vault CRM.

Service Center fait partie de la suite Veeva Vault CRM - avec Vault CRM pour les ventes et Campaign Manager pour le marketing - tous conçus dès le départ pour les sciences de la vie sur la plate-forme Vault L'unification dans une même plateforme signifie qu'il n'y a plus de silos entre les équipes en contact avec la clientèle, car elles travaillent à partir des mêmes données clients, du même contenu et des mêmes processus clés pour offrir une expérience rationalisée et centrée sur le client. Par exemple, les ventes et le marketing collaborent sur des campagnes de sensibilisation synchronisées et toutes les équipes travaillent à partir des mêmes préférences de communication et du même consentement des clients.

La suite Vault CRM aide les équipes en contact avec les clients à mieux travailler ensemble malgré la complexité croissante des médicaments, des parties prenantes, des canaux et des modèles de mise sur le marché, grâce à :

Vault CRM , la nouvelle génération de CRM pour les sciences de la vie, qui étend les capacités en ligne et hors ligne de Veeva CRM avec des outils de productivité améliorés tels que le profilage rationalisé des comptes et le contenu personnalisé dynamique.

, la nouvelle génération de CRM pour les sciences de la vie, qui étend les capacités en ligne et hors ligne de Veeva CRM avec des outils de productivité améliorés tels que le profilage rationalisé des comptes et le contenu personnalisé dynamique. L' engagement omnicanal conforme, y compris Engage pour le chat et la vidéo HCP conformes, et Approved Email .

pour le chat et la vidéo HCP conformes, et . La Gestion des événements pour la gestion de bout en bout du cycle de vie des événements pour tous les types d'événements et le contenu, les participants, les orateurs et les dépenses qui y sont liés.

pour la gestion de bout en bout du cycle de vie des événements pour tous les types d'événements et le contenu, les participants, les orateurs et les dépenses qui y sont liés. Align pour une planification agile sur le terrain, une conception visuelle du territoire et une gestion du territoire avec des listes intégrées, des plans et un retour d'information sur le terrain.

pour une planification agile sur le terrain, une conception visuelle du territoire et une gestion du territoire avec des listes intégrées, des plans et un retour d'information sur le terrain. Service Center pour les ventes internes, le centre de contact et l'engagement entrant et sortant des représentants hybrides à travers les canaux.

pour les ventes internes, le centre de contact et l'engagement entrant et sortant des représentants hybrides à travers les canaux. Campaign Manager , prévu pour décembre 2024, pour les spécialistes du marketing afin d'exécuter des campagnes omnicanales orchestrées avec le terrain, y compris le contenu connecté pour la rapidité et la réutilisation.

, prévu pour décembre 2024, pour les spécialistes du marketing afin d'exécuter des campagnes omnicanales orchestrées avec le terrain, y compris le contenu connecté pour la rapidité et la réutilisation. Alimentant les perspectives et les processus d'IA, Vault Direct Data API fournit des données 100 fois plus rapidement que les API traditionnelles, et le programme AI Partner permet aux clients et aux partenaires de créer facilement des applications d'IA spécialisées qui s'intègrent de manière transparente aux applications de Vault.

fournit des données 100 fois plus rapidement que les API traditionnelles, et le programme permet aux clients et aux partenaires de créer facilement des applications d'IA spécialisées qui s'intègrent de manière transparente aux applications de Vault. Des capacités de base couvrent toutes les applications de la suite Vault CRM, y compris l'optimisation pour les complexités de la commercialisation régionale et mondiale, les capacités de contenu de base de Vault pour un flux de contenu transparent entre les équipes et les canaux et des normes de données Common Data Architecture.

Plus de 15 entreprises utilisent déjà Vault CRM depuis son lancement en avril 2024 pour tous les nouveaux clients. Les migrations vers Veeva CRM commenceront pour les plus petits clients au quatrième trimestre de cette année. Certains grands clients prévoient de lancer leurs programmes de migration au début de l'année 2025. La première grande entreprise biopharmaceutique du top 20 mondial devrait achever sa migration vers Vault CRM d'ici à la fin de 2025.

« La suite Veeva Vault CRM, unifiée et connectée, concrétise notre vision qui consiste à réunir pour la première fois les ventes, le marketing, les services médicaux et les services après-vente pour une véritable centricité client », a déclaré Matt Farrell, vice-président exécutif de la stratégie commerciale chez Veeva. « Le rythme du développement des applications, de l'adoption par les clients et des migrations est le reflet de notre engagement de longue date en faveur de l'excellence des produits et de la réussite des clients pour l'industrie.

Les entreprises peuvent obtenir plus de renseignements sur la suite Vault CRM, y compris Vault CRM Service Center, au cours de l'événement Veeva Commercial Summit Europe qui se déroulera à Madrid, du 19 au 21 novembre.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits et la réussite client, Veeva sert plus de 1 000 clients, allant des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, veuillez consulter veeva.com/eu.

Énoncés prospectifs de Veeva

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services, y compris certaines de nos nouvelles solutions et applications qui sont encore en cours de développement ou qui ne sont pas généralement disponibles. Ces énoncés sont basés sur nos attentes actuelles. Les résultats réels, la disponibilité et les événements futurs liés à ces produits et services pourraient différer matériellement de ceux anticipés ou fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces énoncés. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes présentés dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 30 avril 2024, que vous pouvez consulter ici (un récapitulatif des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 35 et 36), ainsi que dans les documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, qui sont consultables sur sec.gov.

