Neues Service Center in der Veeva Vault CRM Suite vereinheitlicht Vertrieb und Service

Vault CRM Service Center jetzt auch für Life Sciences Inside Sales, Contact Center und Hybrid Reps

Vault CRM Suite zur Vereinheitlichung von Vertrieb, Marketing, Medizin und Service für echte Kundenzentrierung

BARCELONA, Spanien, 27. Aug. 2024 /PRNewswire/ – Veeva Systems (NYSE: VEEV) kündigte heute Veeva Vault CRM Service Center für Vertriebsmitarbeiter im Innendienst, Contact Center und Hybridmitarbeiter an. Das Vault CRM Service Center unterstützt eingehende und ausgehende Anrufe über alle Kanäle hinweg und umfasst Fallmanagement, Videoanrufe, Telefonie-Integration und branchenspezifische Funktionen wie Einwilligungen, Probenahmen, Anrufberichte und eine Grundlage für konforme Inhalte. Die Integration von Microsoft 365 fördert die Produktivität, einschließlich der Zusammenarbeit in Microsoft Teams und OneNote, wobei alle Daten in Vault CRM erfasst werden.

Service Center ist Teil der Veeva Vault CRM Suite – zusammen mit Vault CRM für den Vertrieb und Campaign Manager für das Marketing – die alle von Grund auf für die Life Sciences auf der Vault-Plattform entwickelt wurden. Ein einheitlicher Vault bedeutet, dass die kundenorientierten Teams nicht mehr isoliert arbeiten, da sie mit denselben Kundendaten, Inhalten und Schlüsselprozessen arbeiten, um ein optimiertes, kundenorientiertes Erlebnis zu schaffen. So arbeiten beispielsweise Vertrieb und Marketing gemeinsam an Kampagnen für eine synchronisierte Ansprache, und alle Teams arbeiten auf der Grundlage der gleichen Kommunikationspräferenzen und Einwilligungen der Kunden.

Die Vault CRM Suite unterstützt kundenorientierte Teams dabei, trotz der zunehmenden Komplexität von Medikamenten, Stakeholdern, Kanälen und Markteinführungsmodellen besser zusammenzuarbeiten, und zwar durch:

Vault CRM ist die nächste Generation von CRM für die Biowissenschaften, die die umfassenden Online- und Offline-Funktionen von Veeva CRM um verbesserte Produktivitätswerkzeuge wie die optimierte Erstellung von Kundenprofilen und dynamische personalisierte Inhalte erweitert.

ist die nächste Generation von CRM für die Biowissenschaften, die die umfassenden Online- und Offline-Funktionen von Veeva CRM um verbesserte Produktivitätswerkzeuge wie die optimierte Erstellung von Kundenprofilen und dynamische personalisierte Inhalte erweitert. Konforme Omnichannel-Einbindung, einschließlich Engage für konforme HCP-Chats und -Videos sowie Approved Email .

für konforme HCP-Chats und -Videos sowie . Events Management für ein durchgängiges Event Lifecycle Management für alle Eventtypen und die dazugehörigen Inhalte, Teilnehmer, Referenten und Ausgaben.

für ein durchgängiges Event Lifecycle Management für alle Eventtypen und die dazugehörigen Inhalte, Teilnehmer, Referenten und Ausgaben. Align für eine agile Außendienstplanung, visuelle Gebietsgestaltung und Gebietsverwaltung mit integrierten Dienstplänen, Plänen und Feedback aus dem Außendienst aus.

für eine agile Außendienstplanung, visuelle Gebietsgestaltung und Gebietsverwaltung mit integrierten Dienstplänen, Plänen und Feedback aus dem Außendienst aus. Service Center für Vertriebsinnendienst, Contact Center und hybride Mitarbeiter für eingehende und ausgehende Anfragen über alle Kanäle hinweg.

für Vertriebsinnendienst, Contact Center und hybride Mitarbeiter für eingehende und ausgehende Anfragen über alle Kanäle hinweg. Campaign Manager , erscheint im Dezember 2024, für Vermarkter zur Durchführung von Omnichannel-Kampagnen, die mit dem Außendienst orchestriert werden, einschließlich verbundener Inhalte für Geschwindigkeit und Wiederverwendung.

, erscheint im Dezember 2024, für Vermarkter zur Durchführung von Omnichannel-Kampagnen, die mit dem Außendienst orchestriert werden, einschließlich verbundener Inhalte für Geschwindigkeit und Wiederverwendung. Die Vault Direct Data API , die KI-Einsichten und -Prozesse unterstützt, liefert Daten 100 Mal schneller als herkömmliche APIs. Das AI Partner Program ermöglicht es Kunden und Partnern, auf einfache Weise spezialisierte KI-Anwendungen zu erstellen, die sich nahtlos in die Vault-Anwendungen integrieren lassen.

, die KI-Einsichten und -Prozesse unterstützt, liefert Daten 100 Mal schneller als herkömmliche APIs. Das ermöglicht es Kunden und Partnern, auf einfache Weise spezialisierte KI-Anwendungen zu erstellen, die sich nahtlos in die Vault-Anwendungen integrieren lassen. Die Kernfunktionen erstrecken sich auf alle Anwendungen der Vault CRM Suite, einschließlich der Optimierung für regionale und globale Vermarktungsfragen, der Kernfunktionen von Vault für den nahtlosen Fluss von Inhalten über Teams und Kanäle hinweg und der Common Data Architecture Datenstandards.

Mehr als 15 Unternehmen sind bereits mit Vault CRM live, seit es im April 2024 für alle Neukunden freigegeben wurde. Die Migration von Veeva CRM wird für kleinere Kunden im vierten Quartal dieses Jahres beginnen. Einige größere Kunden planen den Beginn ihrer Migrationsprogramme für Anfang 2025. Es wird erwartet, dass das erste große globale Top-20-Biopharmaunternehmen seine Migration zu Vault CRM bis Ende 2025 abschließen wird.

„Die vereinheitlichte und vernetzte Veeva Vault CRM Suite setzt unsere Vision um, Vertrieb, Marketing, Medizin und Service zum ersten Mal für eine echte Kundenzentrierung zusammenzubringen", sagt Matt Farrell, Executive Vice President of Commercial Strategy bei Veeva. „Das Tempo der Anwendungsentwicklung, der Kundenakzeptanz und der Migrationen spiegelt unser langjähriges Engagement wider, kontinuierlich hervorragende Produkte und Kundenerfolge für die Branche zu liefern."

Unternehmen können mehr über die Vault CRM Suite, einschließlich des Vault CRM Service Centers, auf dem Veeva Commercial Summit Europe erfahren, der vom 19. bis 21. November in Madrid stattfindet.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Veeva Vault CRM Service Center finden Sie hier: veeva.com/eu/ServiceCenter

Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Biowissenschaftsindustrie. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich bestimmter neuer Lösungen und Anwendungen, die sich noch in der Entwicklung befinden oder noch nicht allgemein verfügbar sind. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Verfügbarkeiten und zukünftigen Ereignisse in Bezug auf diese Produkte und Dienstleistungen können erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten Voraussagen abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 30. April 2024 offengelegt werden, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 35 und 36), sowie in unseren folgenden SEC-Einreichungen, die Sie unter sec.gov einsehen können.

Kontakt:

Meera Lakhani-Patel

Veeva Systems

+44-790-430-0698

[email protected]

© 2024 Veeva Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten. Veeva, V, Vault und Crossix sind eingetragene Marken von Veeva Systems Inc. Alle hier erwähnten Marken Dritter (einschließlich Logos und Symbole) sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung bedeutet nicht, dass sie mit ihnen verbunden sind oder von ihnen gebilligt werden.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg