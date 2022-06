Le nouveau Forum de l'IFPA lance une feuille de route pour répondre aux besoins des patients atteints de psoriasis en Europe

Le Forum de l'IFPA appellera les associations de patients, les leaders d'opinion et les personnes atteintes de psoriasis à une véritable collaboration. Leurs contributions donneront lieu à une feuille de route visant à accroître la sensibilisation, le soutien et l'accès à un traitement efficace en Europe.



« Le psoriasis est reconnu comme une maladie grave non transmissible par l'Organisation mondiale de la Santé depuis 2014, mais les personnes atteintes de maladie psoriasique continuent de rencontrer d'importantes difficultés. Au Forum de l'IFPA, les défenseurs unissent leurs forces afin d'agir pour répondre à ces besoins. Il est temps de mettre en place les recommandations formulées par l'OMS en 2014 », a déclaré Frida Dunger Johnsson, directrice générale à l'IFPA.

Les cinq thèmes principaux sont les suivants :

· Psoriasis, santé mentale, stigmatisation et qualité de vie

· Accès aux soins (diagnostic précoce et financement des soins)

· Personnel de santé et psoriasis

· Participation des patients et de leurs organisations au processus décisionnel en matière de santé et de politiques

· Transformation numérique et télémédecine

« Ce sont des sujets importants que nous aborderons directement et en partenariat avec les intervenants issus de la communauté de patients atteints de maladie psoriasique. Le forum de l'IFPA est centré sur les patients et permettra de dégager un consensus sur les besoins des patients atteints de psoriasis et de renforcer la prise en compte des points de vue des patients lors de l'élaboration de solutions », a ajouté Dunger Johnsson.

À propos de l'IFPA

Fondée en 1971, l'IFPA est l'organisation mondiale qui réunit toutes les personnes atteintes de maladie psoriasique – où qu'elles vivent, quel que soit le type de psoriasis dont elles sont atteintes ou l'impact que cela a sur leur vie. Les membres de l'IFPA représentent plus de 60 millions de personnes atteintes de maladie psoriasique.

Pour plus d'informations

Vous trouverez des informations sur l'accréditation des médias et la participation sur [email protected]

Présence et participation numérique

Les places à Milan sont limitées et les inscriptions sont ouvertes. Pour les personnes qui ne pourront pas y assister physiquement, la participation numérique sera disponible. Toute participation nécessite une inscription ; vous trouverez tous les détails sur notre site Web. ifpaforum.com

CONTACTS : Camille Lancelot, +46(0)73 961 1565, [email protected]

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1847924/IFPA_Forum.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1747380/ifpa_Logo.jpg

SOURCE IFPA