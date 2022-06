Neues IFPA-Forum stellt einen Fahrplan auf, um den ungedeckten Bedarf von Menschen mit Psoriasis in Europa zu decken

STOCKHOLM, 28. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Europa hat die höchste Prävalenz der Psoriasis-Erkrankung weltweit. Mindestens 6,7 Millionen Menschen in der Region leben mit einer Psoriasis-Erkrankung. Menschen mit Psoriasis haben erhebliche unerfüllte medizinische Bedürfnisse und tragen eine schwere psychische, physische und wirtschaftliche Last.

Das erste IFPA-Forum „Speaking up for psoriatic disease in Europe" wird am 5. September 2022 in Mailand, Italien, stattfinden.