Le nouveau logiciel Syncron Dealer to Dealer (D2D) étend la chaîne d'approvisionnement d'un concessionnaire pour accélérer les temps de réparation et maximiser la fidélité des clients

STOCKHOLM, 24 août 2022 /PRNewswire/ -- Syncron a annoncé aujourd'hui le lancement de Syncron D2D, une solution puissante d'amélioration de l'inventaire de détail qui réduit les temps de réparation et augmente les revenus en étendant l'inventaire des pièces au-delà des réseaux de distribution des concessionnaires à d'autres concessionnaires. Syncron D2D va plus loin que les solutions existantes avec des capacités telles que la récupération des commandes en souffrance des centres de distribution de pièces (PDC), une fonction qui déclenche automatiquement une recherche de pièces et élimine le traitement manuel. En s'intégrant de manière transparente aux systèmes d'inventaire de détail existants et en incluant une application mobile puissante, Syncron D2D maximise la disponibilité des pièces et la satisfaction des clients tout en réduisant les stocks excédentaires et les coûts.

« Avec la pression exercée pour que les clients soient de nouveau opérationnels plus rapidement que jamais, les équipementiers ne peuvent plus se permettre de compter uniquement sur les stocks des concessionnaires locaux. L'étendue et la profondeur des stocks nécessaires pour servir le marché des pièces de rechange sont tout simplement trop importantes et les délais d'approvisionnement à partir des centres de distribution des équipementiers, en particulier pour les pièces en rupture de stock, sont trop longs », a expliqué Staffan Theander, directeur des solutions de chaîne d'approvisionnement des services chez Syncron. « Avec Syncron D2D, les équipementiers peuvent utiliser l'ensemble des stocks du réseau de concessionnaires pour réduire les délais de livraison et augmenter les taux de réparation le jour même, tout en réduisant les stocks excédentaires du réseau et les retours de pièces. Cette optimisation de l'inventaire et de la distribution des pièces au niveau supérieur, associée à l'automatisation des processus auparavant manuels qui permet de gagner du temps et de l'argent, fait de Syncron D2D un changement de jeu pour les OEM, les concessionnaires et les clients qui dépendent d'eux. »

Historiquement, lorsqu'un concessionnaire avait besoin d'une pièce qui était en rupture de stock chez l'équipementier ou au centre de distribution de pièces, le client devait attendre. Si la plupart des équipementiers peuvent donner aux concessionnaires une certaine visibilité sur d'autres stocks, ces systèmes sont limités, nécessitent des processus manuels fastidieux et impliquent d'accélérer les expéditions, ce qui érode la marge bénéficiaire et entraîne une charge environnementale importante. Au lieu de cela, Syncron D2D déclenche automatiquement une recherche exhaustive des vendeurs potentiels. Lorsqu'il trouve la pièce nécessaire, Syncron D2D facilite la transaction. Grâce à une application mobile intuitive, les concessionnaires peuvent automatiquement localiser les pièces, optimiser les niveaux de stock, répondre aux demandes, offrir des primes aux concessionnaires, suivre les expéditions, etc. Selon Gene Metheny de Carlisle and Company, les sociétés qui ont mis en place les types de processus que Syncron permet ont réalisé des améliorations significatives dans les taux d'exécution des commandes en souffrance, les retours de pièces à venir et l'obsolescence des stocks du réseau de concessionnaires, comme le mentionne l'étude comparative des pièces nord-américaines du groupe Carlisle.

Avantages de Syncron D2D

Réduction du temps d'attente des clients et les temps d'arrêt des équipements

Amélioration de la satisfaction des clients et des concessionnaires

Moins de pièces retournées et obsolètes

Diminution de l'inventaire global et du stock excédentaire

Réduction des coûts d'expédition

Moins de pertes de ventes dues aux retards de livraison

