LE NOUVEAU PLUGIN DE COPILOTE D'IA EST UNE PERCÉE POUR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES, QUI TRANSFORME EN QUELQUES SECONDES LES SYSTÈMES CLOISONNÉS EXISTANTS

AMSTERDAM, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- Lucinity a lancé un plugin de copilote d'IA générative révolutionnaire à Money2020 Europe, qui offre un retour sur investissement immédiat aux institutions financières. Ce plugin indépendant du système agit comme un copilote central compatible avec toutes les applications d'entreprise basées sur le Web, en recueillant des données des systèmes de gestion de la relation client (CRM), des systèmes de gestion des cas, des fournisseurs tiers et des documents Excel.

Le nouveau plugin améliore le copilote d'IA de Lucinity, « Luci », lancé l'année dernière en tant que premier copilote d'IA au monde pour la prévention de la criminalité financière. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Luci devient le copilote le plus facile à intégrer dans n'importe quelle institution financière (IF) et qui permet d'augmenter la productivité jusqu'à 90 % et de réaliser des économies substantielles.

Les entreprises peuvent conserver leurs licences et contrats actuels tout en augmentant leurs connaissances et en accélérant la prise de décision. Les institutions financières peuvent désormais adopter l'IA générative sans les contraintes, les coûts et les longs délais des mises en œuvre traditionnels.

Lucinity a également présenté le Copilot Skills Studio , un studio innovant d'automatisation des flux de travail qui permet aux utilisateurs d'automatiser les flux de travail de bout en bout grâce aux compétences d'IA générative intégrées. Les processus qui nécessitent généralement plusieurs heures peuvent désormais être réalisés en quelques minutes.

Les clients de Lucinity ont déjà pu constater la puissance de Luci en action. Hannah Becher, responsable de la surveillance de la fraude et de la lutte contre le blanchiment d'argent chez Pleo, a déclaré : « Luci rationalise les contrôles de preuve d'activité (POB) de Pleo, améliorant considérablement l'efficacité et la précision de la vérification des nouveaux clients. Avec Luci, ces vérifications sont effectuées en quelques minutes. Luci évalue la légitimité de l'entreprise et fournit des recommandations bien documentées avec des références complètes aux sources de données, garantissant une auditabilité et une explicabilité totales. Le contrôle de preuve d'activité automatisé peut être examiné et édité par les analystes de Pleo afin d'en garantir l'exactitude. »

Gudmundur Kristjansson, fondateur et PDG de Lucinity, a déclaré : « L'une des choses les plus courantes que nous entendons de la part des institutions financières, c'est qu'elles aiment nos produits, mais qu'elles se débattent avec d'anciens systèmes qu'elles ne peuvent pas abandonner. « Avec notre nouveau plugin de copilote, ce n'est plus un problème. »

Lorsqu'il s'agit d'accéder à des données publiques, Luci peut être déployé instantanément, et des sources de données privées peuvent être ajoutées ultérieurement. Luci peut également être déployé au sein de la plateforme Lucinity complète, en travaillant avec des modules puissants tels que Case Manager et Customer 360° . La plateforme de Lucinity est indépendante des systèmes et se connecte à tous les systèmes de suivi des transactions, de lutte contre la fraude ou d'identification des clients que les institutions financières utilisent actuellement ou auxquels elles souhaitent s'intégrer.

En termes de sécurité, Lucinity utilise des modèles de pointe comme Microsoft Azure Open AI pour une infrastructure sécurisée. Luci a été développé dans le secteur de la conformité, ce qui assure une auditabilité maximale grâce à une fonctionnalité de journal d'audit détaillée.

Contact pour les médias : Celina Pablo, responsable marketing, [email protected], +354 792 4321