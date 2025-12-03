TayaGel® Modus が新登場、Jungbunzlauer のテクスチャリング製品ポートフォリオを拡充

-ゲランガム革新の新時代が、非常に高いゲル強度を備えたクリスタルクリアなゲルを、持続可能な方法で実現します-

スイス・バーゼル, 2025年12月3日 /PRNewswire/ -- 天然由来の高品質で持続可能な原料を提供する世界的リーダーである Jungbunzlauer は本日、幅広い用途において卓越した透明度と高いゲル強度を実現するよう設計されたゲランガム TayaGel® Modus を発表しました。同社の拡大し続けるテクスチャラント製品ポートフォリオに加わった今回の新製品は、ラベルフレンドリーな処方を支援し、弾力があり、しっかりしていて、やや脆さを持つゲルを形成します。また、デザートにおいてゼラチンの強力なヴィーガン代替品を求める処方開発者に、新たな可能性を提供します。

Jungbunzlauer の理念――日常生活をより良くする、自然由来の優れた原料を創り出す――に沿って開発された TayaGel® Modus は、ラベルフレンドリーなソリューションに対する高まる需要に応えます。その独自の機能性により、処方開発者は性能を損なうことなく、変化し続ける消費者の期待に応える多用途なソリューションを得ることができます。

「TayaGel® Modus は、お客様への当社のテクスチャラント製品の提供をさらに強化するものです。この新製品は、TayaGel®Modus を TayaGel®HA、TayaGel®LA、そして当社のキサンタンガム製品グレードと組み合わせることで、顧客が好むテクスチャの幅をさらに広げる、独自のゲランガムを処方開発者に提供します」と Jungbunzlauer テクスチャラント部門副社長 Jens Birrer 氏は述べています。「単一原料からより複雑なブレンドに至るまで、このイノベーションは、ますます複雑化するお客様の処方に対し、ラベルフレンドリーなソリューションで支援していくという当社の取り組みを体現しています。」

これは 1 年以内で Jungbunzlauer による 2 度目のテクスチャラント発売となり、処方上の課題を簡素化し、より高度なイノベーションを可能にする、信頼性の高い高品質なソリューションで顧客を支援するという同社の重点的な取り組みを示しています。

TayaGel®Modus は、2025 年 12 月 2 日から 4 日までパリ・ポルト・ド・ヴェルサイユで開催される Fi Europe 2025 にて初お披露目されます（ブース番号 72Q80）。来場者は、TayaGel®Modus やその他の天然由来成分を使用したレシピを試食できるほか、ユングブンツラウアーの専門家と会い、用途のニーズや配合上の課題について相談することができます。

TayaGel®Modus および食品・飲料業界向けのラベルフレンドリーなソリューションに対するユングブンツラウアーの取り組みについての詳細は、以下のリンクをご覧ください。

https://www.jungbunzlauer.com/campaigns/tayagel-modus-2025/

Jungbunzlauerについて

Jungbunzlauerは、食品・飲料から栄養、健康、家庭用品、パーソナル・ケアに至るまで、さまざまな業界のために高品質で持続可能な天然資源由来の原料を生産する大手企業です。同社は、信頼されるパートナーとして、日々の生活の質を高める天然由来の優れた原料の開発をリードしており、進化するお客様のニーズを満たすために、テクスチャライザー、酸味料、甘味料、ミネラル、カスタマイズされたソリューションなど、多様なポートフォリオを提供します。

同社はスイスのバーゼルに本社を置き、ヨーロッパと北米全域にわたる大規模発酵事業を含む最先端の施設を備え、世界130か国以上に誇りを持ってサービスを提供しています。150年以上前に設立されたJungbunzlauerは、現在では13億スイスフラン規模に成長しています。約1,400人の献身的な従業員に支えられ、より健康的で持続可能な未来の実現を目指して事業を展開しています。詳細については、www.jungbunzlauer.com をご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2729543/5648088/Jungbunzlauer_Logo.jpg

SOURCE Jungbunzlauer