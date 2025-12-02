Neues TayaGel® Modus erweitert das Texturmittel-Portfolio von Jungbunzlauer

- Eine neue Ära der Gellan-Gummi-Innovation liefert kristallklare Gele mit sehr hoher Gelstärke, nachhaltig.

BASEL, Schweiz, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Jungbunzlauer, ein weltweit führendes Unternehmen für hochwertige, nachhaltige Inhaltsstoffe aus natürlichen Quellen, brachte heute TayaGel® Modus auf den Markt, ein Gellan-Gummi, das für außergewöhnliche Klarheit und hohe Gelfestigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen sorgt. Diese jüngste Ergänzung des wachsenden Texturierungsmittel-Portfolios des Unternehmens unterstützt kennzeichnungsfreundliche Formulierungen, erzeugt ein elastisches, festes und leicht sprödes Gel und bietet neue Möglichkeiten für Formulierer, die eine starke vegane Alternative zu Gelatine in Desserts suchen.

Entwickelt im Einklang mit dem Ziel von Jungbunzlauer - natürlich bessere Inhaltsstoffe zu schaffen, die das tägliche Leben bereichern - erfüllt TayaGel® Modus die wachsende Nachfrage nach kennzeichnungsfreundlichen Lösungen. Seine einzigartige Funktionalität bietet Formulierern eine vielseitige Lösung, um die sich wandelnden Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

„TayaGel® Modus stärkt unser Angebot an Texturierungsmitteln für unsere Kunden weiter. Dieses neue Produkt bietet Formulierern ein einzigartiges Gellan-Gummi, das durch die Kombination von TayaGel® Modus mit TayaGel® HA, TayaGel® LA und unseren Xanthan-Gummisorten ein noch breiteres Spektrum an vom Kunden bevorzugten Texturen liefert", sagte Jens Birrer, VP Texturants bei Jungbunzlauer. „Von einzelnen Inhaltsstoffen bis hin zu komplexeren Mischungen spiegelt diese Innovation unser Engagement wider, Kunden mit kennzeichnungsfreundlichen Lösungen für ihre immer komplexeren Formulierungen zu unterstützen."

Dies ist die zweite Markteinführung eines Texturierungsmittels durch Jungbunzlauer in weniger als einem Jahr und spiegelt den Fokus des Unternehmens wider, Kunden mit zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Lösungen zu unterstützen, die Formulierungsprobleme vereinfachen und mehr Innovation ermöglichen.

TayaGel® Modus wird erstmals auf der Fi Europe 2025 vorgestellt, die vom 2. bis 4. Dezember in Paris, Porte de Versailles, stattfindet (Stand 72Q80). Die Besucher sind eingeladen, Rezepturen mit TayaGel® Modus und anderen natürlichen Inhaltsstoffen zu probieren und mit den Experten von Jungbunzlauer über Anwendungsbedürfnisse und Formulierungsprobleme zu diskutieren.

Weitere Informationen über TayaGel® Modus und das Engagement von Jungbunzlauer für etikettenfreundliche Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie finden Sie unter https://www.jungbunzlauer.com/campaigns/tayagel-modus-2025/

Über Jungbunzlauer

Jungbunzlauer ist ein führender Hersteller hochwertiger, nachhaltiger Inhaltsstoffe aus natürlichen Quellen und beliefert unter anderem die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Bereiche Ernährung, Gesundheit, Haushalt und Körperpflege. Wir sind führend in der Entwicklung von natürlich besseren Inhaltsstoffen, die das tägliche Leben verbessern, und sind ein zuverlässiger Partner, der ein vielfältiges Portfolio an Texturierungsmitteln, Säuerungsmitteln, Süßungsmitteln, Mineralien und maßgeschneiderten Lösungen anbietet, um die sich verändernden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

Mit unserem Hauptsitz in Basel, Schweiz, und hochmodernen Einrichtungen, darunter groß angelegte Fermentationsanlagen in Europa und Nordamerika, beliefern wir mehr als 130 Länder weltweit. Vor mehr als 150 Jahren gegründet, hat sich Jungbunzlauer zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von 1,3 Mrd. CHF entwickelt, das von fast 1.400 engagierten Mitarbeitern getragen wird, die sich für eine gesündere und nachhaltigere Zukunft einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.jungbunzlauer.com.

