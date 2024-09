Le nouvel outil de diagnostic CarPal de TOPDON offre une vue à 360° de l'état du véhicule et des informations essentielles pour le dépannage et la réparation de tous les systèmes

BARCELONE, Espagne, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- TOPDON, le premier fournisseur de technologie de pointe et d'outils avancés pour les professionnels de la réparation automobile, a annoncé son nouvel outil de diagnostic CarPal conçu pour offrir aux conducteurs une vue d'ensemble de l'état de leur véhicule. Disponible en ligne sur TOPDON EU, CarPal offre des rapports de diagnostic critiques pour le moteur, la transmission, les airbags, l'ABS, le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) et bien plus encore.

« Notre nouvel outil de diagnostic CarPal est comme une montre intelligente pour votre voiture », a déclaré Mike Zhou, fondateur de TOPDON. « De la même manière que les montres intelligentes peuvent vous donner des informations sur vos données de santé, CarPal est conçu pour fournir des informations vitales afin d'assurer le bon fonctionnement et l'efficacité du véhicule. La technologie que nous avons intégrée dans CarPal va révolutionner la façon dont les propriétaires de voitures abordent les problèmes d'entretien et augmenter l'efficacité et la durée de vie des véhicules. »

En commençant par les composants les plus critiques, l'outil Check Engine de CarPal est capable de lire les codes moteur et de les marquer comme critiques, mineurs ou négligeables pour des recommandations d'entretien plus précises. La Warning Light Library fournit des explications détaillées sur les voyants d'avertissement du tableau de bord, y compris les causes potentielles et les actions nécessaires.

« CarPal est un outil facile à utiliser qui devrait faire partie de la boîte à outils de tout propriétaire de voiture », a déclaré M. Zhou. « La quantité de données qu'il offre permet non seulement d'identifier un problème mécanique, mais aussi de prendre des décisions intelligentes pour réparer le véhicule soi-même. Bien entendu, nos populaires TopScan Lite et TopScan Pro resteront disponibles pour les bricoleurs et les prosommateurs qui ont besoin de fonctions plus avancées pour mieux diagnostiquer et réparer leurs véhicules. »

Les principales fonctionnalités de CarPal comprennent la diffusion en direct des données OBD, la détection en temps réel de la tension de la batterie, la réinitialisation de divers systèmes (huile, TPMS, etc.), la fonction Smog Check et la visualisation claire des flux de données.

À propos de TOPDON

Fondé en 2017, TOPDON est un fournisseur d'outils et de solutions d'entrée de gamme, de milieu de gamme et de pointe pour les techniciens professionnels, ainsi que pour les amateurs de bricolage. TOPDON compte plus de 200 ingénieurs de haut niveau et détient plus de 140 droits de propriété intellectuelle. La technologie de pointe de l'entreprise aide les ateliers à minimiser les temps d'arrêt et à maximiser les profits. Pour plus d'informations, consultez le site www.topdon.com

