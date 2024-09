TOPDONs neues CarPal-Diagnosetool bietet einen 360°-Blick auf den Fahrzeugzustand und liefert wichtige Erkenntnisse zur Fehlersuche und Reparatur aller Systeme

BARCELONA, Spanien, 11. September 2024 /PRNewswire/ -- TOPDON, der führende Anbieter von Spitzentechnologie und fortschrittlichen Werkzeugen für Autoreparaturprofis, kündigte sein neues CarPal-Diagnosetool an, das Fahrern einen ganzheitlichen Überblick über den Zustand ihres Fahrzeugs bietet. Online verfügbar über TOPDON EU, bietet CarPal kritische Diagnoseberichte für Motor, Getriebe, Airbag, ABS, TPMS und mehr.

„Unser neues CarPal-Diagnosetool ist wie eine intelligente Uhr für Ihr Auto", so Mike Zhou, Gründer von TOPDON. „Auf die gleiche Weise, wie Smartwatches Ihnen Feedback zu Ihren Gesundheitsdaten geben können, ist CarPal so konzipiert, dass es wichtige Informationen für einen reibungslosen und effizienten Fahrzeugbetrieb liefert. Die Technologie, die wir in den CarPal gepackt haben, wird die Art und Weise revolutionieren, wie Autobesitzer Wartungsprobleme angehen und die Effizienz und Lebensdauer der Fahrzeuge erhöhen."

Beginnend mit den kritischsten Komponenten kann das CarPal Check Engine Tool Motorcodes lesen und sie als kritisch, geringfügig oder vernachlässigbar markieren, um genauere Wartungsempfehlungen zu erhalten. Die Warnleuchten-Bibliothek bietet detaillierte Erklärungen zu den Warnleuchten im Armaturenbrett, einschließlich möglicher Ursachen und notwendiger Maßnahmen.

„CarPal ist ein einfach zu bedienendes Tool, das in den Werkzeugkasten eines jeden Autobesitzers gehören sollte", so Mike. „Die Menge an Daten, die es bietet, hilft nicht nur dabei, ein mechanisches Problem zu erkennen, sondern versetzt Sie auch in die Lage, intelligente Entscheidungen über die Reparatur des Fahrzeugs selbst zu treffen. Natürlich werden unsere beliebten TopScan Lite und TopScan Pro auch weiterhin für Heimwerker und Profis erhältlich sein, die erweiterte Funktionen für eine bessere Diagnose und Reparatur ihrer Fahrzeuge benötigen."

Zu den wichtigsten Funktionen von CarPal gehören das Live-Streaming von OBD-Daten, die Erkennung der Batteriespannung in Echtzeit, Reset-Funktionen für verschiedene Systeme (Öl, TPMS und mehr), eine Smog-Check-Funktion und eine übersichtliche Darstellung des Datenstroms.

Information zu TOPDON

TOPDON wurde 2017 gegründet und ist ein Anbieter von Einsteiger-, Mittelklasse- und fortgeschrittenen Werkzeugen und Lösungen für professionelle Techniker und Heimwerker. TOPDON beschäftigt weltweit mehr als 200 branchenführende Ingenieure und besitzt über 140 geistige Eigentumsrechte. Die hochmoderne Technologie des Unternehmens hilft den Geschäften, Ausfallzeiten zu minimieren und den Gewinn zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.topdon.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499922/Topdon_CarPal.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2482132/Topdon_logo_Logo.jpg