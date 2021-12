LE PAPE FRANÇOIS ACCUEILLE EN AUDIENCE LE PRIX MENARINI FAIR PLAY

Depuis 1996, le prix Fair Play, voué au bien commun du sport, reconnaît chaque année des sportifs et des institutions du monde entier qui se sont distingués par leur éthique et leur contribution à la société. Depuis la toute première édition du prix Menarini Fair Play, les lauréats sont également devenus ses ambassadeurs, représentant les valeurs les plus nobles du sport et deviennent des modèles et des exemples positifs pour les générations futures.

Au cours de l'audience de ce matin, une importante délégation d'ambassadeurs du Menarini Fair Play, constituée des lauréats des précédentes éditions, a eu l'honneur de remettre une plaque commémorative au Saint-Père en tant qu'ambassadeur du fair play.

Le Pape François nous enseigne chaque jour l'importance de valeurs comme la fraternité, la solidarité et le respect des autres. Être reçu en audience par le Saint-Père pour reconnaître les valeurs saines du sport et de la vie constitue un honneur précieux pour les ambassadeurs du prix Menarini Fair Play », ont déclaré Lucia et Alberto Giovanni Aleotti, actionnaires et membres du Conseil d'administration de Menarini. « Les paroles du Pape François ainsi que les exemples donnés par les ambassadeurs du Fair Play nous rappellent à tous que les vrais champions de la vie sont ceux qui comptent sur leur dévouement et leur talent, respectent toujours les règles et sont prêts à tendre la main à leurs adversaires. »

Voici la liste des ambassadeurs et des représentants du prix Menarini Fair Play présents ce matin :

Giuseppe Abbagnale – champion olympique d'aviron et président de la Fédération italienne d'aviron

Agostino Abbagnale – champion olympique d'aviron

Romano Battisti – champion olympique d'aviron et membre de l'équipage du Luna Rossa

– champion olympique d'aviron et membre de l'équipage du Massimo Bonini – entraîneur de football

– entraîneur de football Serse Cosmi – entraîneur de football

– entraîneur de football Ferdinando De Giorgi – entraîneur de l'équipe nationale italienne de volleyball masculin

– entraîneur de l'équipe nationale italienne de volleyball masculin Gabriella Dorio – championne olympique d'athlétisme

– championne olympique d'athlétisme Andrea Giani - entraîneur de volleyball

- entraîneur de volleyball Pietro Giurdanella – membre du Conseil d'administration de la FNOPI

– membre du Conseil d'administration de la FNOPI Eleonora Goldoni – joueuse de football

Carolina Kostner – championne olympique de patinage sur glace

– championne olympique de patinage sur glace Andrea Lucchetta – ancienne joueuse de volleyball et commentatrice sportive

– ancienne joueuse de volleyball et commentatrice sportive Carolina Morace – entraîneuse de football

– entraîneuse de football Manuel Poggiali – champion du monde de motocyclisme

– champion du monde de motocyclisme Francesca Porcellato – championne paralympique d'athlétisme et de ski

– championne paralympique d'athlétisme et de ski Elisa Santoni – championne olympique de gymnastique rythmique

– championne olympique de gymnastique rythmique Ylenia Scapin – championne olympique de judo

– championne olympique de judo Giusy Versace – athlète paralympique et député

Photo jointe au présent communiqué de presse :

Tous les droits liés à cette photo appartiennent à Vatican Media©

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1715529/Pope_Francis_International_Fair_Play_Menarini.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1715527/logo_fair_play_menarini_international_award_Logo.jpg

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite