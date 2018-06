Le Parents Forum lance #StandUpforParents

La Journée mondiale des parents rend hommage aux parents et reconnaît leur rôle dans la création et l'epaouisement des familles qui, à leur tour constituent la base de communautés fortes et saines. Parents Forum, un organisme à but non lucratif enregistré aux États-Unis, offre des possibilités de soutien aux parents par les pairs au moyen d'ateliers de formation et d'information, ainsi que d' activités éducatives. L'objectifs de ces activites est d'outiler, d'accompagner les parents dans la realization d'un climat de bonheur, de comprehension et d'amour pour la creation de communautés fortes.

Les fonds recueillis grâce à #StandUpForParents soutiendront les éfforts de communication, de marketing et les services directs aux parents à chaque étape du développement de leurs enfants, de l'école maternelle à l'école secondaire et au-delà. Nos efforts de communication comprennent la sensibilisation des organizations communautaires, des écoles et des entreprises afin d'encourager le coparrainage ou la collaboration sur les ateliers du Forum des parents, ainsi que la création et l'impression de documents pour ces ateliers. Nos services directs comprennent l'organisation d'ateliers dans la communauté et la formation de coordonnateurs communautaires. Ceux-ci peuvent nécessiter la location d'espace, la fourniture de rafraîchissements, le développement et la distribution de communiqués de presse.

Plus vite nous collectons beaucoup de fonds, plus vite nous pourrons atteindre les objectifs de notre organisation pour les 12 prochains mois a savoir: offrir plus d'ateliers de formation, produire et distribuer une gamme variée de programmes à une base plus large.

Vos dons, quelques soient leur tailles, seront apprecier à leurs justes valeur! Ils seront aussi un temoignage de votre attachement a l'importance du role que joue les parents dans l'éducation des leurs enfants et de la société entiere. Vos dons nous permettront de poursuivre le travail important dans lequel nous avons investi tant de nos propres ressources financieres, nos énergies et surtout noter amour d'aider les parents pendant de nombreuses années. Depuis la fondation du Forum des parents, les bessoins d'appui de parents n'a cesser d'augmenter.

https://www.gofundme.com/stand-up-for-parents

S'IL VOUS PLAÎT, REJOINEZ NOUS DANS CETTE AVENTURE ET MONTREZ COMBIEN VOUS APPRÉCIEZ LE RÔLE DES PARENTS DANS L'ÉDUCATION DES ENFANTS ET DANS LA SOCIETÉ. NOUS VOUS REMERCIONS.

CONTACT : Eve Sullivan / info@parentsforum.org / +1-617-864-3802 (Boston, Mass.)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/698185/Parents_Forum___Logo.jpg

