Le Paris Saint-Germain annonce son partenariat avec la marque de vapotage de renom Geekvape

SHENZHEN, Chine, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- En janvier 2023, le Paris Saint-Germain a annoncé son partenariat avec la marque de vapotage de renommée mondiale Geekvape, ce qui constitue le deuxième accord de sponsoring entre les deux parties.

En tant que leader de l'industrie du vapotage, Geekvape continue de se consacrer à l'esprit du sport et de le promouvoir activement, tout en proposant des alternatives plus saines aux personnes du monde entier. Geekvape est devenu le partenaire officiel du Paris Saint-Germain en 2021. Cette alliance a répandu l'esprit « Geek » à travers des événements spectaculaires qui ont attiré un large public international.

Allen Yang, PDG de Geekvape Technology, a déclaré : « Je suis ravi que notre partenariat ait connu un tel succès l'année dernière, et c'est un honneur de faire perdurer cet esprit de sport sain avec le Paris Saint-Germain, en cette nouvelle année, dans le respect de notre recherche mutuelle de l'excellence et de l'élégance pour une nouvelle saison formidable et palpitante.

En s'alliant avec l'un des clubs de football les plus performants et les plus grands au monde, Geekvape élargit le champ du marketing sportif et conduit l'industrie du vapotage vers de nouveaux sommets. Geekvape a l'intention de capitaliser sur l'énorme popularité du football afin de répandre l'amour du sport et la notion de santé dans le monde entier. » Des footballers de classe mondiale comme Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr. jouent pour le Paris Saint-Germain, dont l'attitude athlétique optimiste et le désir de se dépasser correspondent à la philosophie de Geekvape.

À l'avenir, les deux parties continueront à collaborer pour exploiter la puissance de la recherche « Geek », en travaillant ensemble pour établir une connexion forte avec les fans du monde entier, tout en envoyant un message important au monde, à savoir que les possibilités sont plus nombreuses dans le domaine du marketing sportif.

