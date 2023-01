Paris Saint-Germain ogłasza współpracę z czołową marką artykułów do wapowania Geekvape

SHENZHEN, Chiny, 9 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- W styczniu 2023 r. klub piłkarski Paris Saint-Germain ogłosił współpracę z renomowaną światową marką produktów do wapowania Geekvape. To już druga umowa sponsoringu między stronami.

Paris Saint-Germain Announces Partnership with Leading Vaping Brand Geekvape In January 2023, Paris Saint-Germain announced its partnership with the world-renowned vape brand Geekvape, marking the second time the two parties have inked a sponsorship agreement.

Jako lider w branży artykułów do wapowania Geekvape nadal koncentruje się na aktywnym propagowaniu ducha sportu, jednocześnie oferując zdrowsze alternatywy dla ludzi z całego świata. Geekvape został oficjalnym partnerem Paris Saint-Germain w 2021 r. Ta współpraca przyczyniła się do szerzenia pełnego pasji ducha Geekvape dzięki spektakularnym wydarzeniom, które przyciągnęły szerokie grono międzynarodowych odbiorców.

Dyrektor generalny Geekvape Technology Allen Yang powiedział: „Bardzo się cieszę, że nasza współpraca w zeszłym roku układała się tak pomyślnie. To zaszczyt, że wspólnie z Paris Saint-Germain możemy wnieść w nowy rok ducha sportu, który dobrze wpływa na zdrowie, zgodnie z naszym wspólnym dążeniem do doskonałości i dbałością o elegancję, które będziemy realizować w nowym, pełnym wrażeń sezonie".

„Zawierając współpracę z jednym z odnoszących największe sukcesy i najlepszym klubem piłkarskim, Geekvape poszerza zakres marketingu sportowego i wynosi branżę artykułów do wapowania na nowy poziom. Geekvape zamierza wykorzystać niezwykłą popularność piłki nożnej, aby szerzyć zamiłowanie do sportu i ideę zdrowia wśród osób na całym świecie" – dodał Allen Yang, dyrektor generalny Geekvape Technology. W Paris Saint-Germain grają światowej klasy piłkarze, tacy jak Lionel Messi, Kylian Mbappé i Neymar Jr., a ich pełne entuzjazmu podejście do sportu i chęć osiągania maksimum swoich możliwości są zgodne z etosem Geekvape.

W przyszłości strony będą kontynuować współpracę, skupiając się na możliwościach, jakie niesie ze sobą pełna pasji marka Geekvape, aby stworzyć silną więź z fanami na całym świecie, jednocześnie przekazując światu ważne przesłanie, że w marketingu sportowym kryje się więcej możliwości.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1979221/GEEKVAPE_PSG.jpg

