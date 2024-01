Le plan directeur du projet THE RIG. dévoilé. Une première mondiale pour le tourisme d'aventure

THE RIG. est la première destination de tourisme d'aventure au monde à être construite sur une plate-forme offshore dans le golfe Persique

THE RIG. redéfinira l'expérience de sports et de loisirs en mer tout en célébrant l'héritage du riche patrimoine pétrolier et gazier de l'Arabie saoudite

Ce projet sera développé par la Oil Park Development Company (OPDC)

DAMMAM, Arabie saoudite, 18 janvier 2024 /PRNewswire/ -- THE RIG., l'un des projets de divertissement du Fonds d'investissement public (PIF), a annoncé aujourd'hui le lancement de son plan directeur, une vision ambitieuse et sans précédent pour le tourisme qui va redéfinir le tourisme d'aventure.

Le projet est conforme à la stratégie du PIF et aux objectifs de la Vision 2030 du Royaume, à savoir contribuer à la croissance du secteur touristique, contribuer directement et indirectement aux opportunités d'emploi et diversifier l'économie.

Masterplan revealed for THE RIG., a world-first adventure tourism destination Birds eye view of THE RIG.

THE RIG. s'inspire de la conception de plates-formes pétrolières offshore pour célébrer l'héritage et le patrimoine de la longue histoire pétrolière et gazière de l'Arabie saoudite. L'expérience unique d'hospitalité et d'aventure s'étendra sur une superficie brute de plus de 300 000 mètres carrés, située à 40 km de la côte, près de l'île Al Juraid et du gisement de pétrole de Berri dans le golfe Persique.

THE RIG. cherchera à attirer plus de 900 000 visiteurs par an d'ici 2032, en attirant un large éventail de publics nationaux, régionaux et internationaux, notamment les amateurs d'adrénaline, les aventuriers, les vacanciers équilibrés et les adeptes de la détente.

Les choix d'hôtellerie, de loisirs, de divertissement et d'hébergement proposés par THE RIG. comprendront trois hôtels totalisant 800 chambres, 11 restaurants, un parc de sports extrêmes et d'aventure, une marina de classe mondiale et des héliports.

THE RIG. proposera de nombreuses activités nautiques, notamment un centre de plongée, en plus d'un parc d'attractions, un parc aquatique, un centre de sports électroniques, un théâtre immersif et une arène polyvalente. THE RIG. célébrera également le riche patrimoine pétrolier et gazier du royaume en créant une expérience exceptionnelle et unique, ce qui en fera une destination incontournable.

Le projet sera développé par la Oil Park Development Company (OPDC) sous la direction de son PDG, Raed N. Bakhrji, qui compte plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière et gazière et qui a une passion pour l'avenir du tourisme d'aventure.

Informations complémentaires : www.THERIG.sa .

À propos de THE RIG.

THE RIG. est une destination de tourisme d'aventure unique au monde. Inspiré par les plates-formes pétrolières offshore et couvrant plus de 300 000 m², THE RIG. s'adresse aux amateurs de sports extrêmes et d'aventures.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2320497/THE_RIG_Masterplan.mp4