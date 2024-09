Le plus grand événement de startups innovantes de France se penche sur les tendances technologiques du CES - Le plus puissant salon technologique revient à Paris pour le FDDay de France Digitale

ARLINGTON, Va., 10 septembre 2024 /PRNewswire/-- La Consumer Technology Association ® (CTA) et France Digitale, la principale association de startups en Europe, s'associent une fois de plus pour co-organiser CES Tech Trends, un événement mondial de lancement du CES 2025. Le CES Tech Trends se soutiendra le 18 septembre 2024 au Musée des Arts Forains à Paris pendant le FDDay 2024 de France Digitale, un événement d'innovation de premier plan qui réunit des entrepreneurs européens, des investisseurs et des leaders de l'industrie pour discuter des dernières tendances dans le monde des affaires, de la technologie et de la société. Le CES Tech Trends présentera en avant-première ce qui vous attend au CES 2025. Détenu et produit par le CTA, CES 2025 revient à Las Vegas du 7 au 10 janvier 2025.

« Nous sommes ravis de revenir à Paris pour le CES Tech Trends, qui ouvre la voie au CES 2025 avec une vitrine de l'innovation française qui résout certains des plus grands défis du monde », a déclaré Gary Shapiro, PDG de la CTA. « Nous sommes impatients de renouveler notre partenariat avec France Digitale et de voir le meilleur de l'écosystème dynamique de l'innovation en France ».

Le CES Tech Trends proposera un programme de conférences mettant en lumière l'esprit d'entreprise et son impact mondial, les dernières études de marché et les tendances technologiques mondiales les plus prometteuses d'ici à CES 2025.

Le FDDay est la « réunion de famille » de startups la plus excitante d'Europe et revient pour sa 12e édition en 2024. Cette année, plus de 4 000 fondateurs, investisseurs et leaders de l'innovation se réuniront pour inspirer la créativité, conclure des accords avec des partenaires, réseauter et lever des fonds avec des investisseurs.

« Nous sommes très heureux de nous associer à nouveau avec la CTA pour co-organiser le CES Tech Trends pendant notre FDDay à Paris. C'est une formidable reconnaissance de l'importance de l'écosystème français de l'innovation dans le monde et de son rôle stratégique dans l'élaboration des nouvelles tendances de la technologie en 2024 et au-delà », a déclaré Maya Noël, directrice générale de France Digitale.

L'innovation française continue d'être à l'origine d'avancées révolutionnaires dans l'industrie technologique mondiale. Plus de 215 sociétés françaises, dont 180 startups, ont exposé au CES 2024, ce qui fait de la délégation de startups françaises l'une des plus importantes du salon 2024.

Les inscriptions pour participer au CES Tech Trends et au FDDay 2024 à Paris sont ouvertes. Pour plus d'informations, visitez le site www.francedigitale.org. Pour obtenir les dernières informations sur le CES 2025, visitez CES.tech.

À propos de France Digitale :

Fondée en 2012, France Digitale est la plus grande association de startups en Europe, réunissant plus de 2 000 startups et investisseurs (capital-risqueurs et business angels).

L'objectif de l'association est d'aider à construire les futurs champions européens de la technologie en unissant et en faisant entendre la voix de ceux qui innovent pour changer la face du monde. France Digitale est coprésidée par Frédéric Mazzella, président et fondateur de BlaBlacar, et Benoist Grossmann, directeur général d'Eurazeo. Pour en savoir plus, consultez le site www.francedigitale.org.

À propos de CES® :

Le CES est l'événement technologique le plus puissant au monde - le terrain d'essai des technologies de pointe et des innovateurs mondiaux. C'est là que les plus grandes marques du monde font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les plus grands innovateurs du monde montent sur scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, présente tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2025 se tiendra du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez le site CES.tech et suivez le CES sur social.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord, la CTA représente le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde, des start-ups aux marques mondiales, qui contribuent à soutenir plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA possède et produit le CES® , l'événement technologique le plus important au monde. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

