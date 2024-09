Frankreichs innovativste Startup-Veranstaltung taucht in die CES-Tech-Trends ein - Die mächtigste Tech-Show kehrt zum FDDay von France Digitale nach Paris zurück

ARLINGTON, Va., 11. September 2024 /PRNewswire/ – Die Consumer Technology Association ® (CTA) und France Digitale, der führende Startup-Verband in Europa, arbeiten erneut zusammen, um CES Tech Trends, eine globale Auftaktveranstaltung für CES 2025, zu veranstalten. Die CES Tech Trends wird am 18. September 2024 im Musée des Arts Forains in Paris im Rahmen des FDDay 2024 von France Digitale stattfinden, einer hochkarätigen Innovationsveranstaltung, die europäische Unternehmer, Investoren und Branchenführer zusammenbringt, um die neuesten Trends in Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft zu diskutieren. CES Tech Trends gibt eine Vorschau darauf, was auf der CES 2025 zu erwarten ist. Die CES 2025 wird vom 7. bis 10. Januar 2025 in Las Vegas stattfinden und von der CTA produziert.

„Wir freuen uns, für die CES Tech Trends nach Paris zurückzukehren und den Weg zur CES 2025 mit einem Schaufenster französischer Innovationen einzuläuten, die einige der größten Herausforderungen der Welt lösen", sagte Gary Shapiro, CEO, CTA. „Wir freuen uns auf die erneute Partnerschaft mit France Digitale und darauf, das Beste aus Frankreichs dynamischem Innovationsökosystem zu sehen."

Die CES Tech Trends bietet ein Konferenzprogramm, das das Unternehmertum und seine globalen Auswirkungen, die neuesten Marktforschungsergebnisse und die am schnellsten wachsenden globalen Techniktrends bis zur CES 2025 beleuchtet.

Der FDDay gilt als das aufregendste Startup-„Familientreffen" in Europa und wird 2024 zum 12. Mal stattfinden. In diesem Jahr werden über 4000 Gründer, Investoren und Innovations-Führungskräfte zusammenkommen, um Kreativität zu wecken, Geschäfte mit Partnern abzuschließen, Netzwerke zu knüpfen und Geldmittel bei Investoren zu beschaffen.

„Wir freuen uns sehr, erneut mit der CTA zusammenzuarbeiten, um die CES Tech Trends während unseres FDDay in Paris zu veranstalten. Dies ist eine enorme Anerkennung der Bedeutung des französischen Innovations-Ökosystems in der Welt und seiner strategischen Rolle bei der Entwicklung der neuen Trends, die die Technologie im Jahr 2024 und darüber hinaus antreiben werden", so Maya Noël, Geschäftsführerin von France Digitale.

Die französische Innovation treibt weiterhin bahnbrechende Fortschritte in der globalen Technologiebranche voran. Mehr als 215 französische Unternehmen, darunter 180 Start-ups, stellten auf der CES 2024 aus, womit die französische Start-up-Delegation zu den größten auf der Messe im Jahr 2024 gehörte.

Die Anmeldung zur Teilnahme am CES Tech Trends und FDDay 2024 in Paris ist noch möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.francedigitale.org. Die neuesten Informationen zur CES 2025 finden Sie unter CES.tech.

Information zu France Digitale:

France Digitale wurde 2012 gegründet und ist der größte Startup-Verband in Europa, der über 2000 Startups und Investoren (Risikokapitalgeber und Business Angels) zusammenbringt.

Ziel des Verbandes ist es, Europas künftige Tech-Champions aufzubauen, indem er die Stimme derer erhebt, die mit ihren Innovationen das Gesicht der Welt verändern. France Digitale wird gemeinsam von Frédéric Mazzella, Vorsitzender und Gründer von BlaBlacar, und Benoist Grossmann, CEO von Eurazeo, geleitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.francedigitale.org.

Informationen zur CES ® :

Die CES ist das wichtigste Technologieereignis der Welt – das Experimentierfeld für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren. Hier schließen die größten Unternehmen der Welt Geschäfte ab und treffen neue Partner. Auf der Bühne haben die cleversten Innovatoren das Wort. Die CES wird von der Consumer Technology Association (CTA)® veranstaltet und produziert und zeigt alle Aspekte des Technologiesektors. Die CES 2025 findet vom 7. bis 10. Januar 2025 in Las Vegas statt. Erfahren Sie mehr unter CES.tech und folgen Sie der CES auf Social Media.

Info zur Consumer Technology Association (CTA) ® :

Als Nordamerikas größter Technologieverband ist die CTA der Technologiesektor. Zu unseren Mitgliedern gehören die weltweit führenden Innovatoren, von Startups bis hin zu globalen Marken, die allein in Amerika mehr als 18 Millionen Arbeitsplätze unterstützen. Die CTA ist Eigentümer und Produzent der CES® – der wichtigsten IT-Veranstaltung der Welt. Sie finden uns unter CTA.tech. Folgen Sie uns @CTAtech.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2212991/CES_CTA_Logo1.jpg