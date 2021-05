Le plus grand fabricant d'électronique sous contrat au monde choisit la suite logicielle unité radio arttha5G de PureSoftware pour accélérer le déploiement de produits 5G

Cela accélérera la disponibilité des produits 5G New Radio (NR) du fabricant et lui permettra de garder une longueur d'avance dans le déploiement des produits 5G NR. Il bénéficiera également de l'offre logicielle nouvelle génération massive MIMO RU arttha5G , qui prend en charge un nombre élevé d'antennes avec un débit de plusieurs gigabits et une efficacité énergétique de premier ordre.

L'augmentation des données des utilisateurs finaux, associée à une demande de faible latence, entraîne la création d'unités radio de haute capacité en ondes millimétriques et en dessous de 6 GHz, avec une formation de faisceau numérique précise et une transmission efficace de haute capacité. La suite de produits logiciels arttha5G permet aux clients de déployer des réseaux 5G avec une grande flexibilité, de hautes performances et une faible consommation d'énergie, tout en relevant les défis de taille et de poids des configurations radio de haut niveau comme le 64T64R.

La suite de produits et les services arttha5G de PureSoftware permettent également de relever les défis de l'interopérabilité d'un réseau 5G complexe, multi-technologies et multi-produits.

« Les déploiements de la 5G sont plus qu'une mise à niveau de la vitesse des réseaux existants. C'est une expérience complète qui répondra aux besoins de connectivité de demain et la rendra disponible « partout » en permettant l'utilisation de milliards d'appareils connectés », a déclaré Anil Baid , fondateur et directeur de la stratégie chez PureSoftware. « C'est un privilège d'être associé au plus grand fabricant d'électroniques sous contrat au monde et de collaborer à la construction de produits 5G innovants pour un monde entièrement connecté en utilisant la technologie 5G NR et les normes O-RAN. En tirant parti de la suite de produits arttha5G, ils seront en mesure de déployer des produits RU avec un avantage en termes de délai de commercialisation, une empreinte opérationnelle optimisée, une plus grande capacité de charge pour supporter des vitesses toujours plus élevées avec une faible latence. »

« Je me réjouis de l'ajout d'un nouveau client prestigieux à notre liste de clients arttha5G. Ce partenariat permettra de proposer des solutions 5G de pointe sur les marchés mondiaux, d'offrir une connectivité améliorée et de transformer la productivité et la croissance des entreprises », a déclaré Sameer Jain , chef des affaires chez PureSoftware.

À propos de PureSoftware et d'Arttha5G :

PureSoftware est une entreprise de produits et de services axée sur la propriété intellectuelle qui possède une solide expérience dans la création de produits innovants et la prestation de services dans les domaines de la haute technologie, de la technologie financière, de la technologie de la santé, de la vente au détail et du divertissement. Son produit arttha5G est conçu pour préparer les entreprises à tirer parti des cas d'utilisation de la 5G. Le produit, hautement évolutif et flexible, est cloisonné pour s'adapter facilement à l'évolution des besoins de transmission. Elle propose des solutions qui répondent aux critères de performance, de qualité, de délai de mise sur le marché, de personnalisation rapide et d'assistance.

