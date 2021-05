Maior fabricante de contratos eletrônicos do mundo escolhe o pacote de software de rádio arttha5G da PureSoftware para acelerar implementação de produto 5G

Isso acelerará a disponibilidade do produto 5G New Radio (NR) da fabricante e a manterá um passo à frente na implementação de produtos de 5G NR. Ela também se beneficiará do software de RU MIMO massivo arttha5G de última geração, que oferece suporte a altas contagens de antena com rendimento de alto desempenho multi-gigabit com a melhor eficiência de potência da categoria.

Os dados aumentados de usuários finais, juntamente com a demanda de baixa latência, estão impulsionando unidades de rádio mmWave de alta capacidade e sub 6 GHz, com tecnologia precisa beamforming digital e transmissão de alta capacidade eficiente. O pacote de produtos de software arttha5G permite que os clientes implementem redes 5G com grande flexibilidade, alto desempenho e baixo consumo de energia, ao mesmo tempo que resolvem os desafios de tamanho e peso das configurações de rádio de alta ordem, como 64T64R.

O pacote de produtos e serviços arttha5G da PureSoftware também resolve os desafios de interoperabilidade de uma rede 5G complexa, com várias tecnologias e para vários produtos.

"As implementações 5G significam mais do que simplesmente aumentar a velocidade das redes existentes. É uma experiência completa que atenderá às necessidades de conectividade do futuro e a disponibilizará "em todos os lugares", possibilitando a conexão de bilhões de dispositivos", disse Anil Baid, fundador e diretor de estratégia da PureSoftware. "É um privilégio estar associado à maior fabricante de contratos eletrônicos do mundo e colaborar na construção de produtos 5G inovadores para um mundo totalmente conectado usando a tecnologia 5G NR e padrões O-RAN. Ao alavancar o pacote de produtos arttha5G, eles poderão implementar produtos RU com vantagem no tempo de lançamento no mercado, pegada operacional otimizada e maior capacidade de carga para suportar velocidades cada vez maiores com baixa latência."

"Estou empolgado com outra adição de prestígio à nossa lista de clientes arttha5G. Essa parceria fornecerá soluções 5G de ponta para os mercados globais, oferecerá conectividade aprimorada e transformará a produtividade e o crescimento das empresas", disse Sameer Jain, diretor de negócios da PureSoftware.

Sobre a PureSoftware e Arttha5G:

A PureSoftware é uma empresa de produtos e serviços controlados por IP com um sólido histórico de construção de produtos inovadores e fornecimento de serviços para as áreas de alta tecnologia, fintech, tecnologia em saúde, varejo e entretenimento. Seu produto arttha5G foi desenvolvido para preparar as empresas para aproveitar os casos de uso do 5G. O produto altamente escalável e flexível é particionado para se adaptar facilmente às necessidades de transmissão em evolução. Ele oferece soluções que atendem a desempenho, qualidade, tempo de lançamento no mercado, personalização rápida e suporte.

Contato:

Gyaneshwari Tiwari

[email protected]

+91-8376932369

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1450649/PureSoftware_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1516998/Arttha_5G_Logo.jpg

FONTE PureSoftware

SOURCE PureSoftware